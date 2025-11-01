Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește în toată lumea tenisului despre asta

ADVERTISEMENT

Cine este milionara care a decis să îi dea o nouă șansă Simonei Halep. Gestul său nu a fost deloc unul întâmplător, căci a aflat și ea pe propria piele cât de dură poate să fie lumea tenisului.

Simona Halep este una dintre jucătoarele care a scris istorie în lumea tenisului. De-a lungul timpului, toată lumea a apreciat-o pentru perseverența sa, dar și pentru performanțele pe care le-a bifat. Mereu zâmbitoare, Simona Halep s-a bucurat de succes și a primit recunoștința celor din jur. Totuși, puțini sunt cei care știu câtă muncă este în spate.

a fost una încununată de reușite, însă au existat și episoade mai puțin plăcute. În acele momente, sportiva a avut ocazia să afle cine sunt persoanele care îi sunt alături cu adevărat. În cele mai grele etape din cariera sa, tenismena de origine română a primit ajutor fix din partea cui nu se aștepta.

Deși au fost rivale în circuitul WTA, Garbine Muguruza a ales să fie de partea Simonei Halep. Gestul său a fost unul impresionant, mai ales că cele două mereu s-au luptat pentru titluri și pentru cele mai bune locuri în topurile din lumea tenisului.

de a revenit în prim-plan la nivel mondial. Muguruza a fost cea care i-a oferit tenismenei românce o funcție importantă, chiar după scandalul de dopaj. Cu moralul la pământ, Simona Halep a primit o mână de ajutor din partea jucătoarei cu care obișnuia să se dueleze pe teren.

Garbine Muguruza a recompensat-o pe Simona Halep, oferindu-i titlul de ambasadoare a Turneului Campioanelor de la Riad. Evenimentul va avea loc în perioada 1-8 noiembrie. Muguruza este directoare a Turneului Campioanelor și a ales ca fosta jucătoare din România să fie ambasadoare. Ediției din acest an i s-au alăturat mai multe nume celebre, printre care Angelique Kerber și Ons Jabeur.

Care va fi noul rol al Simonei Halep

Desemnată de către Garbine Muguruza ambasadoarea Turneului Campioanelor, Simona Halep va avea un rol foarte important. Românca va trebui să răspundă tuturor întrebărilor primite din partea grupului, va semna mingi și va face poze cu fanii. Toate aceste experiențe fac parte din culisele Turneului Campioanelor.

Participarea Simonei Halep în calitate de ambasador al Turneului Campioanelor reprezintă un pas important pentru ea. Acesta este primul eveniment de o asemenea anvergură de la retragerea campioanei din lumea tenisului.

Deși a mai avut tangențe cu această lume, una chiar în vară, la Wimbledon, atunci Simona Halep a fost doar spectator. Noul său rol de ambasadoare a Turneului Campioanei este o încoronare a performanțelor sale din lumea tenisului, dar și o dovadă de respect.

Care este relația lui Garbine Muguruza cu România

Garbine Muguruza a numit-o pe Simona Halep ambasadoare a Turneului Campioanelor, iar faptul că i-a oferit un astfel de rol nu face decât să confirme faptul că are o relație specială cu țara noastră. Fosta campioană de Grand Slam a descoperit România la vârsta de 15 ani, atunci când a vizitat pentru prima dată țara noastră.

Începuturile carierei sale în lumea tenisului au legătură tot cu România. Poate că nu mulți dintre fanii ei știu, dar Muguruza a participat la diverse turnee ITF organizate la Hunedoara și Balș. De când a descoperit tradițiile noastre, Muguruza a rămas apropiată de România și mereu a simțit o conexiune specială cu țara noastră.

„Mulțumesc, România! Întotdeauna atât de primitoare!”, a fost mesajul transmis de Garbine Muguruza în urma unei vizite la Brașov.

Ce avere are Garbine Muguruza

Garbine Muguruza este unul dintre cele mai sonore nume din lumea tenisului. În februarie 2023, jucătoarea a luat o pauză de la tenis, din cauza mai multor accidentări. Ulterior, la un an distanță, a comunicat faptul că se va retrage definitiv, punând capăt carierei sale.

„A venit momentul retragerii, o nouă etapă a vieții mele. Cuvântul pensionat sună foarte puternic pentru că am doar 30 de ani. Au trecut 25 de ani de când am început să joc tenis.”, a declarat Muguruza, la una dintre conferințele la care a participat.

După ani și ani de zile petrecuți pe terenul de tenis, Garbine Muguruza a reușit să adune o mică avere în conturi. Potrivit publicației El Espaniol, averea lui Garbine Muguruza este estimată la 25 de milioane de dolari.

În anul 2024, tenismena de origine spaniolă s-a situat în top cinci cele mai bine plătite sportive din lume. La acea vreme, avea în conturi 8.8 milioane de dolari. Ulterior, Muguruza a început să aibă o imagine din ce în ce mai puternică, fapt ce i-a adus multe contracte de imagine și colaborări.