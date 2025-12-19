Cine este „milionarul fără chip”, omul din spatele Dracula Land. Dragoș Dobrescu, între discreție și proiecte extravagante

ADVERTISEMENT

Dragoș Dobrescu, cunoscut și ca „milionarul fără chip”, pregătește un proiect extravagand în apropiere de București, alături de fostul premier Florin Cîțu, ce îl are ca personaj principal pe Dracula. Este vorba despre o investiție în valoare de peste 1 miliard de euro și include atracții pentru toate vârstele. Dobrescu este cunoscut și pentru dosarul în care a fost acuzat de luare de mită în cazul construirii metroului Drumul Taberei.

Cine este Dragoș Dobrescu

Dragoș Dobrescu este un om de afaceri din România, cunoscut pentru implicarea sa în domeniul imobiliarelor. De-a lungul timpului, presa l-a etichetat ca fiind „milionarul fără chip” și s-a speculat că ar fi membru în așa-numitul „grup de la Monaco” din care ar face parte mai mulți oameni de afaceri și politicieni.

Publicația a menționat faptul că Dragoș Dobrescu are un stil „extrem de discret” și este de meserie avocat. El se trage dintr-o familie de juriști și a activat în domeniul imobiliarelor. Sursa citată a relatat faptul că afaceristul nu a vândut nimic din ceea ce a construit, ci doar a păstrat și închiriat.

Afaceristul, vizat într-un dosar privind o presupusă mită de 1 milion de euro pentru metroul Drumul Taberei

În vara anului 2013, procurorii DNA au informat faptul că Dragoș Dobrescu i-a cerut mită 1 milion de euro fostului director general al Astaldi România, Luca Pier Canino, pentru a grăbi lucrările la Magistrala 5, Drumul Taberei. În schimbul sumei, Dobrescu ar fi trebuit să discute cu primarul Sectorului 6 de atunci, Rareș Mănescu, și să grăbească emiterea avizelor necesare demarării lucrărilor. Ar fi primit o primă tranșă, de 547.000 de lei, prin intermediul avocatului Doru Boștină.

„Instanţa reţine că inculpatul (Dobrescu Dragoș – n.r.), în perioada 20-26 iunie 2013, a pretins pentru sine, direct de la inculpatul (Canino Pier Luca – n.r.), administrator al Astaldi SPA Sucursala București, suma de 1.000.000 de euro, în schimbul promisiunilor că-și va exercita influența pe care o avea asupra primarului sectorului 6, martorul (Mănescu Rareș – n.r.), pentru obținerea de către societatea comercială a avizelor necesare lucrărilor de la Magistrala 5, Drumul Taberei, asocierii Astaldi și pentru a soluția favorabil societății Astaldi plângerile cetățenilor nemulțumiți în legătură cu lucrările de construire ale Magistralei 5, Drumul Taberei”, au precizat judecătorii.

În octombrie 2022, procurorii DNA au anunțat că Dragoș Dobrescu, Pier Luca Canino și Doru Boștină au fost trimiși în judecată la Curtea de Apel București. Ulterior, în 2023, Curtea de Apel a decis încetarea procesului penal, deoarece faptele s-au prescris. În 2024, Instanța Supremă a decis că faptele nu se prescriu. În 2025, Curtea de Apel a închis dosarul, din nou.

Legăturile cu Crin Antonescu

În mai 2016, procurorii au efectuat percheziții la locuința afaceristului și la sediul firmelor din grupul Monolit deținut de Dragoș Dobrescu, într-un dosar care îl viza pe . Totul a început după ce Crin Antonescu și , au achiziționat un apartament de lux din București.

Presa relata la acea vreme că existau suspiciuni ca Dobrescu ar fi plătit cea mai mare parte a apartamentului de lux, imobil achiziționat de la fiul fostului șef al SRI, Marian Măgureanu. Fosta noră a lui Măgureanu a fost cea care a făcut denunțul, spunând că jumătate a fost plătit de soții Antonescu, iar restul de compania de salubritate Romprest, care ar fi fost controlată de Dobrescu.

„Milionarul fără chip”, fondatorul celui mai mare centru de seniori

Dragoș Dobrescu este fondatorul celui mai mare centru de seniori din Europa, Vitalitas România, investiție de 23 de milioane de euro. Este un campus complet, cu o infrastructură medicală completă 24/7, ce poate găzdui până la 700 de rezidenți.

Afaceristul a declarat că centrul are specialiști pe geriatrie, medicină internă, psihiatrie, psihologie, kinetoterapie, recuperare medicală, neurologie, logopedie și stomatologie, conform .

„Am vrut să construim ceva diferit, ceva ce nu exista încă la noi. Am creat un loc în care seniorii să trăiască, nu doar să fie îngrijiți. De exemplu, avem un bazin pentru recuperare post-traumatică unic în România într-un asemenea centru, o salină, un cabinet de stomatologie complet dotat, cinematograf, capelă, farmacie, serviciu de spălătorie proprie pentru rezidenți, coafor, cosmetică, masaje, toate în interiorul centrului. Partea mea preferată este parcul care are și un lac cu pești”, a mai relatat milionarul, conform sursei menționate.

Primul și cel mai mare parc tematic dedicat lui Dracula, în apropiere de Capitală

Dragoș Dobrescu a anunțat că s-a apucat de construirea unui parc tematic dedicat lui Dracula, ce se va situa în zona autostrăzii A3 Gherghița, la 20 de minute de Capitală, cu o suprafață de 780.000 de metri pătrați. Vor fi restaurante, dar se vor regăsi și trei hoteluri având în vedere că este la doar 15 minute de Aeroportul Henri Coandă. Proiectul are o valoare de 1 miliard de euro și va fi împărțit în șase zone, fiind create activități pentru toate vârstele.

În proiect este implicată și compania BNW Advisory, înființată de fostul premier și ministru al finanțelor, Florin Cîțu. BNW Advisory este o firmă de consultanță care furnizează servicii de analiză macroeconomică.

„Acest parteneriat se bazează pe o ambiție comună: aceea de a demonstra că România poate avea un proiect privat capabil să concureze pe scena globală. DraculaLand este un activ strategic care necesită o structură de finanțare de tip «fortress balance sheet», construită să reziste volatilității piețelor internaționale.

Rolul nostru, al BNW Advisory, este să anticipăm scenariile de risc și să structurăm capitalul, astfel încât să protejăm randamentele investitorilor pe termen lung”, a declarat Florin Cîțu, conform

Inclusiv presa britanică a relatat despre acest proiect. vorbește despre zona „Transilvania”, în care se va regăsi un carusel, un sat tradițional și o pădure. Va exista și Castelul lui Dracula, ce va recrea locuința vampirului.

În zona „London Town” oamenii vor putea experimenta o atmosferă întunecată a Londrei victoriene. Vizitatorii se vor putea bucura de un parc de parkour și un traseu cu obstacole pentru vânătoarea de vampiri. Se vor face plimbări pe lac și va exista și o zonă dedicată plimbărilor cu trăsurile trase de cai.

Va fi și zona „Port of New Orleans”, acolo unde turiștii se pot da într-un alt carusel cu vârcolaci și pot participa la diferite jocuri. Publicația britanică a menționat că Dracula Land va avea și propriul „metavers”.