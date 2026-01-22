Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a cheltuit 61 de milioane lei pentru campania sa electorală de dinaintea alegerilor prezidențiale din 2025, din care 58,5 milioane de lei au fost împrumutați și alți 2,5 milioane de lei au fost donați. Într-o conferință de presă recent organizată la Cotroceni, Nicușor Dan a anunțat că Autoritatea Electorală Permanentă i-a restituit 60 de milioane lei, cu un milion de lei mai puţin.

Ionuț Berescu l-a împrumutat pe Nicușor Dan cu 110.00 euro

Legea prevede că se rambursează atât împrumuturile, cât și donațiile, iar împrumuturile sunt obligatoriu de restituit, după ce banii sunt decontați de AEP, iar donațiile rămân la candidați și aceștia decid ce vor face cu banii. Nicușor Dan a anunțat că va da AEP în judecată. Presa a scris că au fost descoperite donații neconforme pentru Nicușor Dan, motiv pentru care nu a fost restituită întreaga sumă cerută pentru rambursare.

ADVERTISEMENT

se află și afaceristul ieșean Ionuț Berescu, care figurează cu două sume, 250.000 lei și 252.300 lei (în total 552.300, aproximativ 110.000 euro). Berescu este fondatorul companiei de software Cloudlab AG, iar în 2022 a vândut o parte din acțiunile firmei către Cimpress, o companie americană care are cifre de afaceri de miliarde de dolari.

Ionuț Berescu este soțul Monicăi Berescu, deputat USR de Iași în mandatele 2020-2024 și 2024-2028. Din ultima declarație de avere, consultată de FANATIK, completată în iunie 2025, reiese că soții Berescu dețin o avere impresionantă. Astfel, ei au șapte terenuri intravilane în localitatea ieșeană Rediu, cu suprafețe între 205 mp și 1.102 mp, cumpărate între 2012 și 2024.

ADVERTISEMENT

Familia Berescu mai are un apartament de 57 metri pătrați la Iași, cumpărat în 2013, și o casă de locuit de 151,45 mp la Rediu, construită în 2016. De asemenea, Ionuț și Monica Redescu au două mașini, un Ford Fiesta și un Hyundai Tucson, precum și bijuterii în valoare de 6.000 euro, dobândite în perioada 2017-2024.

ADVERTISEMENT

Ionuț Berescu are 1,8 milioane de dolari într-un fond de investiții

Rubrica activelor financiare este una consistentă, cea mai importantă sumă fiind cea economisită în fondul de investiții Saxobank, cu un sold de aproape 1,8 milioane de dolari. La BTTrade, soții Berescu au economisit 735.779 lei, iar în diverse conturi, în lei, euro și dolari se mai află peste 50.000 de euro.

Pe lângă împrumuturile acordate lui Nicușor Dan, Ionuț Berescu a mai împrumutat și alte persoane fizice, cu 150.000 euro și 75.000 euro, adică un total de 225.000 euro. La Trezoreria Română, Ionuț Berescu deține acțiuni în valoare de 250.000 lei, iar la Cloudlab, compania pe care a fondat-o, mai deține 10% din acțiuni, a căror valoare este de 100.000 franci elvețieni.

ADVERTISEMENT

Din domeniul bitcoin/crypto, Ionuț Berescu are câștiguri anuale de 50.000 dolari americani. Rubrica veniturilor anuale este și ea impresionantă. Ca manager de proiect informatic la Ibeinteritx SRL, o firmă a sa, Berescu a încasat 28.089 lei, iar de la o altă societate comercială în care e implicat, Erebul Consulting, a câștigat 24.738 lei ca manager.

Firma lui Ionuț Berescu i-a adus profituri de peste un milion de euro

De la Bursa de Valori București, Ionuț Berescu a primit dividende în valoare de 30.178 lei, în timp ce dividendele de la Iberinteritx au fost de 1.496.875 lei. În total, Ionuț Berescu a avut venituri anuale de 1.579.880 lei, la care, dacă adăugăm și cei , se ajunge la o sumă de aproximativ 360.000 euro.

Compania Cloudlab AG, co-fondată Ionuț Berescu, are aproximativ 100 de angajați la nivel global (în Germania, SUA și România), iar 30 sunt în centrul de cercetare și dezvoltare de la Iași. Ibeinteritx SRL, firmă la care Ionuț Berescu deține 99% din părțile sociale, are și ea rezultate financiare excelente.

Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, firma lui Ionuț Berescu a înregistrat profituri nete de 1.385.333 lei (în 2024), 1.443.483 lei (în 2023), 1.094.316 lei (în 2022), 622.636 lei (în 2021) și 760.869 lei (în 2020). Astfel, firma lui Berescu i-a adus acestuia un profit net total de 5.306.637 lei în cinci ani, adică aproximativ 1,1 milioane euro.