Cine este ministrul care a refuzat să pună mâna pe Biblie. Cîțu și Hunor au gafat și ei

Miercuri seară, la scurt timp după votul de învestitură din plenul reunit al Parlamentului, noul Guvern al României, condus de Florin Cîțu, a mers la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului de credință. Nu toți membrii săi au reușit să se achite, însă, de sarcină până la capăt.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, și-a început jurământul fără să pună mâna pe Biblie sau pe Constituție. Deși ulterior și-a dat seama de gafa comisă și a pus mâna pe aceasta din urmă, Sfânta Scriptură a rămas neatinsă.

De altfel, Cătălin Raiu, expert pe probleme de libertate religioasă în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a remarcat că Executivul ignoră cu desăvârșire Biserica Ortodoxă Română și nu este preocupat de încălcarea libertății religioase în timpul pandemiei, în ciuda faptului că există o decizie a Curții de Apel București în acest sens.

Bogdan Gheorghiu este singurul ministru al Guvernului Cîțu care a refuzat să pună mâna pe Biblie

Dacă Bogdan Gheorghiu a refuzat în mod evident să atingă Biblia în timpul jurământului de credință, premierul Florin Cîțu și viceprim-ministrul Kelemen Hunor au uitat să facă acest lucru, dar și-au amintit spre final, când emoțiile s-au mai risipit.

În altă ordine de idei, programul de Guvernare depus miercuri în Parlament nu face deloc referire la Biserica Ortodoxă Română sau la culte religioase în general. În plus, nu va mai exista niciun fel de sprijin pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar încălcarea libertății religioase în timpul pandemiei pare să fi trecut în plan secund, chiar dacă avem deja Curții de Apel București în acest sens.

„Cum s-au decantat până la urmă opțiunile doctrinare pe domeniul libertate religioasă și culte în noul program de guvernare al complicatei alianțe PNL + USR-PLUS + UDRM + minorități?

Dacă orientarea e mai degrabă spre stânga sau dreapta politică, dacă accentul cade pe minorități religioase sau Biserica majoritară, pe monumente istorice sau construcții noi, programe sociale sau educaționale, pe politici publice interne sau priorități externe?

Am observat că avem de-a face cu primul program de guvernare care nu conține niciun fel de referință la culte și libertate Religioasă. E o premieră în România după 1989, când libertatea religioasă, care este unul dintre angajamentele de top ale democrațiilor consolidate (SUA, UK, Germania, Italia etc), pur și simplu lipsește cu desăvârșire dintr-un document care are rolul de a ghida guvernarea în următorii 4 ani.

Chiar dacă în programele anterioare de guvernare, referințele la religie, culte și libertate religioasă erau mai degrabă compilații urechiste și incoerente politic, cel puțin ofereau garanția unei minime legitimări parlamentare a promovării libertății religioase.

Lipsa unor angajamente minimale pe domeniul libertății religioase poate avea efecte negative în primul rând asupra organizațiilor religioase mici ca număr de membri, a căror protecție va fi una doar conjuncturală și nu legitimată prin consens parlamentar.

OSCE atrage atenția că lipsa de predictibilitate în interacțiunea statului cu cultele religioase lasă loc fie unor aranjamente netransparente de culise, fie unei avalanșe de politici publice în răspăr cu libertatea religioasă.

În vreme ce comunitatea europeană dezvoltă și rafinează politici publice de promovare a libertății religioase, protecție legislativă și guvernamentală a minorităților religioase, armonizează exigențele sanitare pandemice cu standardele internaționale, nu cumva România rămâne într-o buclă a tăcerii, hazardului și indiferenței în domeniul religios?”, a scris Cătălin Raiu, expert pe probleme de libertate religioasă în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), pe contul său de Facebook.