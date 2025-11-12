Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii

ADVERTISEMENT

Copiii unuia dintre cei mai bogați miniștri din actualul guvern au primit sume mari de bani de la bunicii paterni. Informația a fost menționată în declarația de avere a politicianului.

Cine este ministrul care și-a trecut copiii în declarația de avere ca beneficiari ai unor cadouri de 40.000 de euro

Radu Miruță, reprezentant USR (Uniunea Salvați România) în Guvernul Bolojan, vine dintr-o familie cu dare de mână. Actualul ministru al Economiei a menționat în declarația de avere din 2025 că cei doi copii ai săi au primit fiecare câte 93.050 de lei, cadou de la bunicii lor materni (aproximativ 19.000 de euro).

Radu Miruță, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, este născut la data de 8 aprilie 1985, în Tismana, județul Gorj, fiind fiul lui Gheorghe Miruță, fost președinte al Tribunalului Gorj. Miruță Senior s-a pensionat în anul 2010, însă șapte ani mai târziu a cerut să renunțe la pensie și să se întoarcă în câmpul muncii. El a solicitat să fie reîncadrat la Judecătoria Novaci, însă CSM i-a refuzat cererea, motivând că respectiva instanță nu are un grad de încărcare atât de mare.

Radu Miruță, ministru al Economiei, a lucrat în Belgia și Polonia

Totuși, Radu Miruță nu și-a urmat tatăl în magistratură ci a preferat să urmeze cursurile facultății de Electronică din cadrul Universității București. După ce și-a luat doctoratul în telecomunicații, el s-a angajat în domeniul ingineriei software și a lucrat în Belgia și Polonia ca inginer de rețele. În paralel, Miruță a lucrat și ca asistent universitar, plătit cu ora, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București.

În 2020, Radu Miruță a câștigat din partea USR Gorj, iar din 23 iunie 2025 a devenit ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în guvernul condus de Ilie Bolojan.

Ce avere are Radu Miruță, ministrul Economiei

La doar 40 de ani, Radu Miruță are o situație financiară stabilă. El deține o vilă de 202 mp în Târgu Jiu obținută prin contract de donație, precum și o jumătate dintr-o altă construcție aflată în același oraș. De asemenea, el mai are 4 terenuri intravilane, două automobile (BMW X5 și Volskwagen T Roc) precum și o motocicletă.

Și la capitolul conturi, Miruță stă foarte bine: el are în bancă peste 1,7 milioane lei, 100.000 euro și 150.000 dolari. Cum era de așteptat, nu are datorii, în schimb are bani investiți: 1.500 de euro sub formă de împrumut către o persoană fizică și acțiuni la Hidroelectrica în valoare de 35.000 de lei.

Anul trecut, Radu Miruță a câștigat aproape 135.000 de lei din indemnizația de deputat, o sumă apropiată de cea a soției sale, Elena Andreea Miruță, medic oftalmolog la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Și anul trecut, copiii ministrului au primit bani de la bunici

Pe lângă asta, ministrul economiei 80.000 de lei din chirii și 190.000 de lei – restituire contribuție la .

Cei doi copii ai soților Miruță au mai câștigat aproape 20.000 de lei din dobânzi bancare iar anul acesta s-au bucurat de cadouri de aproape 40.000 de euro din partea bunicilor paterni.

Și în declarație de avere de anul trecut, Radu Miruță a trecut cadourile primite de copiii lui din partea bunicilor. Doar că atunci, sumele au fost mult mai mici: 3.900 de lei, respectiv 1.258 de lei.