Cine este Monday Etim, atacantul cu care Craiova vrea să dea o nouă lovitură după Nsimba. Nigerianul a fost acuzat că și-a falsificat vârsta

Universitatea Craiova își continuă campania de transferuri. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mihai Rotaru i-a adus în Bănie pe Adrian Rus, fundașul central dorit și de Becali la FCSB,

Monday Etim, prezentat oficial la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a oficializat transferul lui Monday Etim. Așa cum FANATIK a dezvăluit încă de marți, 2 septembrie, atacantul nigerian a semnat cu echipa din Bănie. Vârful, care a evoluat ultima dată în liga a doua din Danemarca, a parafat un contract valabil pe trei sezoane cu oltenii.

„Bun venit la Știința, Monday Etim! Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod.

Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingor, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe Facebook.

Cine e Monday Etim, noul atacant din Bănie. Detalii inedite despre fotbalistul nigerian

Monday Etim vine din liga a doua daneză la Universitatea Craiova. Atacantul, născut în Calabar, Nigeria, a jucat ultima oară la Hillerød și mai avea contract încă trei sezoane cu gruparea nordică. Oltenii plătesc 200 de mii de euro în schimbul transferului.

Crescut în Nigeria, Etim și-a început parcursul la Kadji Sports Academy din Camerun, aceeași academie din care a ieșit și celebrul Samuel Eto’o, unul dintre cei mai mari atacanți africani din istorie.

În 2017 a ajuns în Statele Unite ale Americii, la Montverde Academy, în Florida. Un an mai târziu a fost semnat de Los Angeles FC, devenind al doilea jucător transferat în istoria francizei MLS. Pentru a-i permite adaptarea și a-i oferi mai mult timp de joc, clubul l-a împrumutat imediat la Orange County SC, în USL Championship.

După experiența americană, Etim și-a încercat norocul și în Europa. A ajuns în Danemarca, la FC Roskilde, pentru care a jucat patru sezoane, apoi a fost semnat, din postura de jucător liber de contract, de FC Helsingør. În 2024 a făcut saltul la Hillerød, echipa de la care oltenii l-au transferat pentru 200 de mii de euro.

Fotbalistul adus de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova a fost acuzat de fani că și-a falsificat vârsta

De-a lungul carierei, Monday Etim a fost înconjurat și de controverse. Fanii și presa au pus sub semnul întrebării vârsta sa reală. Pe Reddit, americanii au glumit pe acest subiect. Deși avea 18 ani când a semnat cu LAFC, nigerianul arăta ca un adevărat veteran.

Monday Etim se va bate pentru un loc de titular în echipa de start a Universității Craiova cu Carlos Mora și Mihnea Rădulescu. Nigerianul joacă în flancul drept al atacului, dar poate evolua și în centru, însă acolo oltenii au deja două vârfuri de clasă,