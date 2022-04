Cine este Monica Odagiu de la Te cunosc de undeva, sezonul 17. S-a spus că a fost iubita lui Dan Bittman

Monica Odagiu este o actriță care participă alături de sora ei, Ana, la emisiunea Te cunosc de undeva. Talentată la cântat și la actorie, aceasta a jucat în serialul Pariu cu viața, unde s-au făcut remarcate mai multe vedete, inclusiv Alina Eremia, Dorian Popa sau Sore.

Cine este şi cu ce se ocupă Monica Odagiu de la Te cunosc de undeva

Monica Odagiu s-a născut în anul 1996, în Brăila. Aceasta s-a născut într-o familie de artiști, astfel că a participat la mai multe concursuri de talent alături de sora sa, Ana Odagiu.

Tatăl acesteia este chitaristul Gelu Odagiu, așa că a moștenit pasiunea lui pentru muzică. Monica Odagiu a participat la primul ei concurs de pian la vârsta de doar șapte ani, la Paris.

Totuși, Monica Odagiu a ajuns să renunțe la pasiunea sa pentru actorie și a ajuns să joace în serialul Pariu cu viața și să fie parte a trupei .

De altfel, aceasta nu este singura concurentă care a fost în Pariu cu viața. Și Dima Trofin sau Alexia Țaravutis a făcut parte din aceeași producție.

Monica Odagiu, relaţie cu Dan Bittman?

Totuși, numele Monicăi Odagiu nu a stat departe de scandal sau din presă. Actrița a apărut în primele pagini ale ziarelor după ce s-a spus că ar avea o relație cu Dan Bittman.

Trupa Holograf a lansat melodia „Stau cu picioarele în apă rece”, în care Monica Odagiu, studentă la vremea aceea, a cântat și a apărut în videoclip. Informația privind o relație secretă între și Monica Odagiu a fost negată de ambii.

Solistul trupei Holograf a spus că nu a avut niciodată o relație cu și nu și-ar fi părăsit niciodată casa, indiferent de motiv.

Mai mult decât atât, artistul a spus că aceste zvonuri au pus o pată pe cariera până atunci imaculată a Monicăi Odagiu, mai tânără cu 33 de ani decât el.

”Aici trebuie să fac o mare rectificare. Presa, aici, nu a avut dreptate. Eu nu am plecat de acasă niciodată și nici nu aș face așa ceva, pentru nimeni.

Nu e vorba de o actriță. Chiar mi-a părut rău că o carieră de actriță nu trebuie să fie pătată de un bărbat de 58 de ani. A fost doar o poveste inventată”, a spus Dan Bittman la Kanal D.

La rândul său, actrița a dezvăluit că a considerat că nu trebuia să dea nicio declarație pe acest subiect deoarece nu voia să creeze mai multe discuții. De asemenea, ea a acuzat presa că a greșit și informația privind vârsta ei.

Motivul pentru care nu a comunicat nimic despre o posibilă relație între ei a fost acela că nu a considerat că ar fi o idee bună.

„Mulţi oameni au spus: Băi, de ce nu ieşiţi să spuneţi că nu e adevărat? De ce nu comunicaţi? Am zis că nu e o idee bună. Şi pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă.

Fiecare îşi face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuţii. Am zis că nu e o idee bună şi că nu e necesar şi vrem să stăm departe de ele”, a spus actriţa în emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.