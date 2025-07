Cine este motociclistul italian ucis de urs pe Transfăgărășan. Gestul inconștient care l-a costat viața a fost surprins cu telefonul

Cine este motociclistul italian ucis de urs pe Transfăgărășan. Bărbatul avea 48 de ani și parcurgea drumul alături de alți pasionați de natură și motoare. Din dorința de a surprinde un urs cu telefonul, italianul a ajuns să fie atacat.

Cine este motociclistul italian ucis de urs pe Transfăgărășan

Incidentul grav a avut loc în zona Hotelului Posada, în apropiere de barajul Vidraru. Bărbatul și colegii său s-au oprit pe marginea drumului pentru a se odihni, moment în care le-a apărut în față o ursoaică alături de puii săi.

ADVERTISEMENT

Imaginile din telefonul bărbatului confirmă faptul că . După ce i-a făcut mai multe poze, chiar a încercat să hrănească ursul cu mâna. Acest gest i-a fost, însă fatal, în ciuda panourilor de avertizare din zonă.

„Se vede că acesta a oprit, a coborât de pe motocicletă și a făcut poze consecutive când ursoaica era cu puii și aceasta l-a atacat. Era la o distanță destul de aproape de urs. Se vede clar caracterul agresiv al animalului, se vede când se apropie și inconștiența tuturor turiștilor care asta fac pe Transfăgărășan. Am atras atenția de ani de zile asupra problemelor, nimeni nu ia niciun fel de măsură și suntem puși la zid”, a declarat Dragoș Ionescu, reprezentant al fondului de vânătoare, potrivit .

ADVERTISEMENT

Imaginile de pe rețelele sociale ale italianului arată că aceasta obișnuia să interacționeze cu urșii pe traseele montane, inclusiv pe Transalpina și Transfăgărășan.

Ursoaica agresivă a atacat și salvatorii

Bărbatul . Acolo i-a fost găsit și trupul neînsuflețit, pe care salvatorii l-au recuperat cu greu. Ursoaica se afla în apropierea cadavrului, iar în timpul intervenției, chiar și salvatorii au fost atacați.

ADVERTISEMENT

„Incredibil cât de greu am putut să facem extracția cadavrului. Foarte greu. Îl târâse undeva la 20 de metri și probabil urma să-l tragă mai jos. Tot timpul ne-a urmărit, ne-a atacat de câteva ori și pe noi. Noroc că am fost 30-40 de persoane. Am făcut gălăgie, am avut și domnii de la Silvic întotdeauna îndreptați cu arma către ea, era foarte agitată. Avea sânge pe la gură. Deja omorâse un om, era prada ei, hrana ei”, a povestit și Dragoș Onea, de la Salvamont Argeș.

ADVERTISEMENT

Animalul a fost surprins chiar și după recuperarea cadavrului: „Ursoaica a fost văzută în preajmă și după ce vaporul a plecat cu victima. A fost zărită aproape de luciul apei”, potrivit lui Nicolae Milcă, reprezentant ISU Argeș.

Turiștii continuă să hrănească urșii lângă locul atacului

Autoritățile nu sunt doar șocate de gravitatea evenimentului, ci și indignate de faptul că oamenii încă nu realizează la ce pericol se expun atunci când se apropie de urși. Suprapopularea este o altă problemă pe care reprezentanții Direcției Silvice o reclamă.

„Ne aflăm în situația pe care o spunem de atâta timp: oamenii hrănesc urșii și le schimbă comportamentul, îi face agresivi. Este o perioadă în care este o temperatură foarte mare și animalele sunt foarte agresive. Am asistat la o chestie groaznică, un om omorât de urs. Incidentul s-a întâmplat chiar sub o pancartă ca aceasta. În momentul în care urcam spre locul incidentului, o echipă de vreo 10 motocicliști făceau același lucru: hrăneau ursul, cu copii lângă el”, a declarat Armand Chiriloiu, Șeful Direcției Silvice Argeș, pentru aceeași sursă.

Autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Ursoaica a fost împușcată în cadrul misiunii de intervenție. Nu se știe, însă, dacă a fost sau nu ucisă.