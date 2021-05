Cine este Narcisa Ungureanu, semifinalistă la Românii au talent. Are o poveste incredibilă de viață

Narcisa Ungureanu este semifinalistă la „Românii au talent” și va urca pe scena de la Pro TV în această seară. Jurații au fost impresionați de vocea fetei, dar și de povestea ei incredibilă de viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 10 ani, Narcisa are un talent muzical aparte, care a ajutat-o să treacă în etapa următoare a show-ului de talente. Mai mult, deja știe ce ar face cu premiul cel mare, dacă ar fi să câștige acest sezon.

Show-ul se apropie de final, pentru că în această seară vom putea urmări prima semifinală. Jurații au avut de făcut alegeri dificile, pentru că doar 24 de concurenți au trecut mai departe, dintre sutele de nume talentate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Narcisa Ungureanu, semifinalistă la Românii au talent

Narcisa Ungureanu face parte dintre concurenții care au primit undă verde din partea juraților pentru a merge mai departe. Astfel, fetița de 10 ani va putea fi urmărită în această seară, fiind prima semifinală a sezonului 11.

Povestea ei de viață i-a impresionat profund pe jurați. Originară din Bucovina, Narcisa nu a avut și nu are o viață ușoară. Tatăl ei este grav bolnav, iar micuța visează să câștige marele premiu și să-i plătească tratamentul.

ADVERTISEMENT

Narcisa a cântat la diverse evenimente, iar banii câștigați a ținut să-i ofere tatălui ei, care se află sub terapie. Hotărâtă și ambițioasă, micuța artistă a dat tot ce a avut mai bun pe scenă, iar talentul ei a dus-o mai departe în competiție.

„Eu mă numesc Narcisa Ungureanu, am 10 ani și sunt din Suceava. Mama când era mică a vrut să cânte, dar nu a putut fiindcă erau cam săraci și părinții ei nu au lăsat-o să cânte, așa că eu i-am urmat visul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am foarte multe piese, am piese despre frații mei, am hore. Am foarte multe trofee, cânt pe la nunți pe la botezuri și cu banii pe care îi câștig la evenimente private îi dau lui tata pentru terapie.

Muzica e viața mea și vreau să fac asta toată viața. O să știe toată lumea de Narcisa din Bucovina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tata a avut o tumoră la măduva coloanei și de atunci nu a mai putut să meargă, stătea în pat, acum e mai bine, mergem la Humor la terapie. Eu țin la părinții mei foarte mult, îi iubesc foarte mult” , a declarat Narcisa Ungureanu la preselecții.

Cine urcă pe scenă în prima semifinală Românii au talent

În această seară, de la 20:30, numai pe Pro TV, vom putea urmări prima semifinală „Românii au talent”. Dintre cei peste 300 de concurenți, doar 24 au fost aleși de către jurați pentru a merge mai departe.

ADVERTISEMENT

Cei care au primit Golden Buzz, 10 la număr, au trecut direct în semifinală, iar jurații au ales încă 14 nume talentate. În această seară, pe scenă vor urca următorii concurenți:

Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Sara Smighelschi, Acro Mystic Duo, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Narcisa Ungureanu, Ana Maria Mărgean, Daria Batschi Beleca, GIM şi Rareş Trufea.

ADVERTISEMENT

Premiul cel mare este de 120.000 de euro. Din fiecare semifinală, cinci concurenți se vor clasa mai departe și vor participa la marea finală, în funcție de voturile din partea publicului.