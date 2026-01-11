News

Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie

Nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac este unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie. Presa internațională dezvăluie ce relație a existat între acesta și miliardarul român.
Adrian Baciu
11.01.2026 | 15:00
Cine este nasul de botez al fiului lui Ion Tiriac E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie
SPECIAL FANATIK
Cum l-a ales Ion Țiriac pe nașul de botez al fiului Alexandru. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac, vorbim aici de Ion Alexandru Țiriac, cunoscut și ca Ion Țiriac Jr., născut în 1976, este unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie. Cum s-a ajuns la această relație extrem de strânsă între miliardarul român și fostul mare sportiv.

Care sunt foștii mari tenismeni cu care a colaborat Ion Țiriac

Pe Ion Țiriac (86 de ani) îl cunoaște toată lumea ca un fost jucător profesionist de tenis și în prezent un influent om de afaceri. El a fost însă, în anii 80 și 90, unul dintre cei mai influenți impresari din istoria tenisului mondial. A colaborat și a avut rezultate notabile cu foarte mulți jucători de top, fie ca antrenor, fie ca agent/manager.

ADVERTISEMENT

Din lista ”elevilor” săi îi putem enumera pe Boris Becker (Germania). Între 1984–1993 l-a dus de la junior la nr. 1 mondial și 3 titluri Wimbledon). Apoi, pe Guillermo Vilas (Argentina), multiplu câștigător de Grand Slam-uri. Mai includem pe listă nume ca: Henri Leconte (Franța), Goran Ivanisevic (Croația – viitor câștigător Wimbledon 2001) sau Marat Safin.

Cum l-a ales Ion Țiriac pe nașul de botez al fiului Alexandru. Acesta este unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie

Țiriac a păstrat relații excelente cu toți foștii săi colaboratori din tenis. La un moment dat, miliardarul român l-a ales pe unul dintre marii campioni ai tenisului drept naș de botez pentru fiul său. Recent, jurnaliștii din Argentina au dezvăluit, într-un amplu material, apărut la începutul anului 2026, că Guillermo Vilas (73 de ani) este cel care a primit acest rol special.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Sud-americanii de la TyC Sports notează că, în anii ’70-’80, relația profesională și personală dintre Ion Țiriac s-a transformat într-o prietenie extrem de strânsă. Din această cauză, Țiriac l-a ales pe Vilas ca naș pentru fiul Ion Alexandru.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

În 1977, tandemul Vilas-Țiriac a realizat o serie incredibilă de 46 de victorii consecutiv, un record ce rezistă și astăzi.. Argentinianul și-a trecut în vitrină 16 titluri (inclusiv Roland Garros și US Open). A încheiat anul cu 136 de victorii. În plus, acesta a ajuns în finala Australian Open.

Apoi, la câteva zile după ultimul meci oficial al lui Vilas, românul a scris o scrisoare în revista ”El Gráfico” intitulată ”Cei mai buni ani ai vieții mele”. Printre altele, povestește că Vilas l-a ales ca naș al fiului său. Țiriac a scris cuvinte foarte emoționante care arată afecțiunea reciprocă:

ADVERTISEMENT

”Cu Guillermo am fost împreună 13 ani. Pot să afirm că au fost cei mai buni 13 ani din viața mea. Prin el am realizat ceea ce nu am putut face ca jucător. Am găsit emițătorul ideal pentru ceea ce credeam eu că ar trebui să fie tenisul, plus un prieten excepțional”, notează TyC Sports.

Ce mai scot în evidență argentinienii în legătură cu Ion Țiriac

În același amplu articol, jurnaliștii argentinieni mai evidențiază și situația financiară a lui Ion Țiriac, a cărui avere impresionantă, evaluată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, îl menține în topul celor mai bogați oameni din lume, chiar dacă influența sa s-a diminuat în ultimele perioade. Nu uită să amintească de începuturile miliardarului.

”Țiriac, fostul tenismen român în vârstă de 86 de ani, a avut o viață demnă de un film. În copilărie a fost foarte sărac și a ajuns să omoare șobolani pentru a se hrăni, însă mai târziu a început să se remarce în sport, lucru care i-a schimbat destinul.

A participat la Jocurile Olimpice de la Roma din 1964 ca membru al echipei de hochei pe gheață, a fost în Top 55 ATP, i-a antrenat pe Guillermo Vilas și Boris Becker, iar astăzi este una dintre cele mai bogate persoane de pe planetă.

Averea românului este estimată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, iar, în ciuda faptului că a pierdut din influență odată cu înaintarea în vârstă, rămâne unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din sport, atât din prezent, cât și din trecut. Datorită succeselor din cariera de sportiv, a reușit să creeze conexiuni care ulterior l-au transformat într-un magnat”, a mai notat publicația citată.

Medicamentele pentru slăbit nu sunt o soluție permanentă: medicii explică de ce revin...
Fanatik
Medicamentele pentru slăbit nu sunt o soluție permanentă: medicii explică de ce revin kilogramele. Care este secretul și care sunt riscurile
Pericolul ChatGPT Health pentru pacienți. Psihiatrii avertizează asupra „malpraxisului digital”: „Nu poate fi...
Fanatik
Pericolul ChatGPT Health pentru pacienți. Psihiatrii avertizează asupra „malpraxisului digital”: „Nu poate fi făcut responsabil pentru că dă răspunsul greșit”
Mega-dosarul ANRP, sezonul doi: statul român vrea înapoi banii de la Dorin Cocoș,...
Fanatik
Mega-dosarul ANRP, sezonul doi: statul român vrea înapoi banii de la Dorin Cocoș, Crinuța Dumitrean sau Horia Simu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre...
iamsport.ro
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre relația cu Leonardo Di Caprio: 'L-am cunoscut la 16 ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!