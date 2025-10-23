Cine este Noah, adversara Universității Craiova din Conference League. Are cotă de piață cât Dinamo și tocmai a anunțat o investiție de zeci de milioane de euro!

ADVERTISEMENT

FC Noah, echipă înfiinţată în 2017, ar putea fi o necunoscută pentru fanii Universităţii Craiova. Dar campioana Armeniei a debutat în grupa din Conference League cu o victorie şocantă, 1-0 contra celor de la HNK Rijeka, echipă care a făcut eventul în Croaţia şi are un lot evaluat la 36,88 milioane de euro. În plus, Noah tocmai a anunţat că îşi construieşte un nou stadion.

FC Noah, care în prezent joacă pe o arenă de 3000 de locuri, a anunţat recent că va avea un nou stadion nou. Deja s-au primit aprobările necesare și a fost achiziționat terenul pe care va începe construcția. Oficialii armeni nu au anunțat costurile exacte, dar au precizat că este vorba de o investiție de zeci de milioane de euro.

Noua arenă a lui Noah va fi de 4 stele conform standardelor UEFA, va avea 15.000 de locuri și va fi gata în 2030. În actuala ediție de Conference League, adversara Universității Craiova joacă meciurile de acasă pe Stadionul Republican din Erevan, o arenă de 14.000 de locuri care a fost inaugurată în 1935 și renovată ultima dată în 2008.

FC Noah a realizat în vară cel mai scump transfer din istorie, este vorba de un jucător adus chiar de la Universitatea Craiova. Mai exact, campioana Armeniei l-a luat pe japonezul Takuto Oshima. 500.000 de euro a încasat Mihai Rotaru pentru jucătorul pe care îl adusese la recomandarea lui Constantin Gâlcă.

FC Noah, lot evaluat la 13,88 milioane de euro! Portarul de rezervă este cel mai bine cotat jucător!

FC Noah are un lot evaluat la 13,88 milioane de euro, care ar putea lupta pentru un loc în play-off în SuperLiga dacă ne ghidăm după valoarea de piață. Dinamo ar fi echipa din România care are lotul de cea mai apropiată valoare, conform Transfermarkt.de. Cotă de 15,55 milioane de euro pentru „roş-albi”.

Cel mai bine cotat jucător al lui Noah este portarul Thimoty Fayulu, împrumutat de la FC Sion, evaluat la 1,2 milioane de euro. Doar că acesta a prins doar două meciuri ca titular în acest sezon. Ar mai fi apoi Marin Jakolis şi Takuto Oshima, 1 milion de euro cotă pentru fiecare. Iar atacantul bosniac Nardin Mulahusejnovic este apreciat la 800.000 de euro. Noah mai are și alți jucători trecuți prin SuperLiga, în afară de Oshima. Goncalo Gregorio, fost la Dinamo, Virgile Pinson, fost la Botoșani, și Imran Oulad Omar, fost la Clinceni.

FC Noah nu a mai luat gol de 4 meciuri şi a pierdut ultima dată în luna august!

FC Noah este pe locul 3 în Armenia, cu 18 puncte după primele 9 partide disputate. Trei mai puţine decât Ararat-Armenia, locul 2, şi 4 sub liderul Alashkert, faţă de care are un meci mai puţin disputat. Ultimele două partide disputate de Noah au fost împotriva celor de la Urartu, ambele încheiate cu scorul de 0-0.

FC Noah nu are gol primit în ultimele 4 partide oficiale, iar ultima înfrângere a fost un 0-2 pe terenul lui Alashkert, pe 31 august. Noah a început aventura europeană în acest sezon în preliminariile Champions League şi a trecut în turul 1 de muntenegrenii de la Buducnost, 3-2 la general. Campioana Armeniei a fost învinsă în turul 2 UCL de Ferencvaros, 4-6 la general.

Noah a înfruntat doar campioane în Europa până la Universitatea Craiova. Eşec cu deţinătoarea titlului în Gibraltar, victorii contra campioanelor din Slovenia şi Croaţia

A urmat o altă înfrângere, în turul 3 preliminar din Europa League, la lovituri de departajare, împotriva campioanei din Gibraltar, Lincoln Red Imps. Un eşec ruşinos, urmat însă de câteva rezultate de top. Noah a eliminat-o pe Olimpija Ljubljana în play-off Conference League, dublă victorie şi 7-3 la general. Iar apoi a debutat cu 1-0 contra croaţilor de la HNK Rijeka. Interesant este că Noah a înfruntat doar echipe campioane în Europa până la meciul cu Universitatea Craiova.

Cum arată raportul Wyscout pentru FC Noah, adversara Universităţii Craiova din Conference League

FANATIK a analizat raportul Wyscout al celor de la Noah pentru a vedea care sunt punctele forte ale armenilor şi care sunt slăbiciunile de care . De menţionat că acest raport a fost realizat pe un total de 10 meciuri disputate de Noah în cupele europene şi campionat, în perioada 7 august 2025 – 18 octombrie 2025.

FC Noah este o echipă de posesie, care a avut mingea în peste 60 la sută din timp în cele 10 meciuri analizate. Inclusiv contra celor de la Rijeka a avut posesie superioară, dar asta şi după ce croaţii au jucat în inferioritate numerică din minutul 29. Armenii evoluează de obicei într-un sistem 4-2-3-1 şi preferă jocul combinativ, cu pase scurte.

Noah are portar de 36 de ani, internațional armean! Iar liderul defensivei are 13 selecții la națională la doar 21 de ani

Portarul titular este de obicei Ognjen Cancarevic, 36 de ani, de origine sârbă, fost internaţional armean. Totuşi, în partida cu Rijeka, din Conference League, acesta i-a lăsat locul lui Thimoty Fayulu, 26 de ani. Rămâne de văzut dacă la Craiova va fi titularizat Favulu, care a jucat doar două meciuri în acest sezon, sau se va merge tot pe veteranul Cancarevic, care nu a luat gol în ultimele 3 meciuri jucate.

Serghey Muradyan, care la 21 de ani a strâns deja 13 selecţii la prima reprezentativă a Armeniei, este om de bază în centrul defensivei. Are un procentaj al duelurilor câștigate de 55 la sută și 92% acuratețea paselor. Este jucătorul cel mai folosit din lotul lui Noah, singurul integralist în perioada specificată.

Portughezul Goncalo Silva, 34 de ani, și francezul Nathanael Saintini, 25 de ani, au făcut pe rând pereche cu Muradyan. Dintre cei doi, Saintini are cifre clar mai bune. Are 65 la sută dueluri câștigate, față de 58 pentru Silva. În plus, a pierdut doar 10 mingi în propria jumătate, față de 23 câte are Silva.

Takuto Oshima va fi probabil titular împotriva Universității Craiova. Niponul a marcat deja pentru Noah

Linia de 2 închizători la Noah este în general ocupată de Oshima și Eteki. Niponul, care anul trecut , are un start bun la Noah. A dat pasă de gol cu Rijeka și are și un gol marcat în campionat. Se remarcă în special prin acuratețea paselor, 92 la sută, asta și pentru că alege de obicei să joace simplu. La dueluri câștigate e pe plus, procentaj 54%.

Yan Eteki, 28 de ani, camerunez cu cetățenie spaniolă, este al doilea cel mai folosit jucător la Noah, după Muradyan. Este produs al celor de la Leganes, a jucat și pentru echipa a doua a Sevillei. Și are 65 de meciuri în La Liga, toate pentru Granada. 58 la sută dueluri câștigate, 90% precizia paselor, dar și 31 de mingi pierdute în propria jumătate pentru mijlocașul cotat la 700.000 de euro.

Linia de 3 din spatele vârfului dă forța lui Noah. Jucătorii la care trebuie să fie atenți fundașii Universității Craiova

Ferreira, Sangare, Jakolis este, în principiu, linia de 3 din spatele vârfului la Noah. Sunt 3 jucători periculoși care au cifre excelente. Ferreira, aripă dreapta, are cele mai multe contribuții de gol în acest sezon, 6, cu două goluri și 4 pase decisive. Este internațional portughez de juniori și are 21 de contribuții la gol în prima ligă portugheză, pentru Guimaraes și Pacos Ferreira, într-un total de 111 apariții.

Gustavo Sangare este jucătorul cu cele mai multe driblinguri reușite la Noah, 14 în cele 10 meciuri de referință. Este un jucător care contribuie mult la jocul ofensiv, dar apare foarte rar la finalizare. Nu a marcat niciun gol în acest sezon și are doar o pasă decisivă. Olandezul Oulad Omar, fost jucător la Academica Clinceni, este o altă variantă pentru acest post. Are deja 4 goluri marcate în acest sezon, este unul dintre golgheterii echipei.

Croatul Marin Jakolis, adus din Australia în această vară, a devenit titular obișnuit în banda stângă. Are două goluri și 3 pase decisive în acest sezon pentru Noah. Are și el 13 driblinguri reușite în cele 10 meciuri urmărite de Wyscout și nu mai puțin de 29 de atingeri în careul advers. Doar atacantul titular, Nardin Mulahusejnovic, are mai multe.

Nardin Mulahusejnovic, un vârf bosniac de 1,91 metri, este principalul pericol pentru Universitatea Craiova

Nardin Mulahusejnovic, atacantul titular al lui Noah, este un bosniac masiv, de 1,91 metri, foarte bun în jocul aerian. Este golgheterul echipei, la egalitate cu Oulad Omar, 4 reușite și pentru bosniac. Mulahusejnovic este un atacant de careu care nu contribuie la combinații și joacă de obicei în gura porții așteptând mingi utile. Goncalo Gregorio, fostul atacant al lui Dinamo, esta accidentat și nu a făcut deplasarea la Craiova.