Cine este noua iubită a lui Răzvan Simion. Prezentatorul Antena 1 nu se mai ascunde după despărțirea de Lidia Buble

Răzvan Simion nu se mai ascunde deloc, după ce s-a zvonit că și Lidia Buble iubește din nou. Prezentatorul s-a afișat alături de noua lui iubită, fiind prezent la un eveniment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta celor de la Antena 1 a reușit să stârnească semne de întrebare și tot soiul de controverse printre fanii săi, după ce a ieșit în public cu iubita lui.

Mulți s-au întrebat cine este bruneta misterioasă alături de care a petrecut clipe unice, prezentatorul fiind și în compania colegului său de la emisiunea Neatza.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așa arată noua iubită a lui Răzvan Simion. S-a afișat alături de ea după despărțirea de Lidia Buble

Răzvan Simion și Lidia Buble au decis să își încheie socotelile amoroase după o relație de aproape cinci ani de zile. De câteva zile au existat zvonuri că artista formează un cuplu cu un alt bărbat cunoscut din showbiz-ul românesc.

Totuși, aceasta a susținut de curând că este în continuare single și se bucură de aceste momente ale vieții. Cariera ei pare mai înfloritoare ca oricând, după ce a avut și câteva colaborarări muzicale neașteptate.

ADVERTISEMENT

La rândul lui, Răzvan Simion pare să fi trecut și el peste despărțire. De ceva timp a început să se afișeze în compania altor femei.

De această dată a mers la un eveniment privat din Capitală, unde s-a bucurat și de prezența lui Dani Oțil, cu iubita acestuia. Momentul inedit a fost suprins de către cei cu care prezentatorul era la masă, într-un local în care și-au dat întâlnirea. Mai apoi, toate acestea au ajuns și în mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși au trecut doar câteva luni de la momentul separării de cântăreață, cei doi se bucură de libertatea recăpătată. Răzvan Simion pare să nu se mai ascundă când vine vorba de noile lui cuceriri, pentru că mulți au rămas surprinși când au aflat cine este noua lui iubită.

“Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept.”, a susținut Răzvan Simion, în momentul despărțirii de artistă.