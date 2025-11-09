Ea este noua regină a instagramului din tenisul mondial! Are mai mulți următori decât toate româncele la un loc

ADVERTISEMENT

Clasamentul mondial al tenisului feminin, realizat pe baza urmăritorilor de pe instagram, este dominat de Aryna Sabalenka. Bielorusa are mai mulți fani decât toate jucătoarele active din România, la un loc, plus Simona Halep, care s-a lăsat de tenis.

Emma Răducanu și Bianca Andreescu sunt în Top 10

În alcătuirea ierarhiei s-au luat în considerare doar jucătoare active, motiv pentru care nu apar în top Serena Williams (18 milioane de urmăritori) sau Maria Sharapova (4,7 milioane de urmăritori).

ADVERTISEMENT

1. Aryna Sabalenka — 3,84 milioane urmăritori

Confortabil, în fruntea topului se află Aryna Sabalenka, cu un număr impresionant de 3,84 milioane de urmăritori pe Instagram. Numărul 1 mondial, cvadruplă campioană de Grand Slam, este cunoscută pentru prezența sa puternică pe rețelele de socializare, unde postează în mod constant instantanee atât de la meciuri, cât și din viața privată.

2. Emma Răducanu — 2,93 milioane de urmăritori

Emma Răducanu a uimit lumea tenisului cu parcursul său istoric la US Open în 2021 și, deși cariera sa a fost una modestă de atunci, statutul ei de vedetă continuă să crească. Ea se apropie de trei milioane de urmăritori pe Instagram, grație și numeroaselor contracte de publicitate pe care le are.

ADVERTISEMENT

3. Naomi Osaka — 2,91 milioane de urmăritori

O vedetă importantă atât în ​​tenis, cât și în afara lui, Osaka a devenit una dintre cele mai populare jucătoare din acest sport, fiind preferata publicului asiatic. Cu tată din Haiti și mamă din Japonia, Osaka a ales să reprezinte Țara Soarelui Răsare.

ADVERTISEMENT

4. Iga Swiatek — 2,34 milioane de urmăritori

Probabil cea mai importantă jucătoare de tenis a generației sale, prin cele șase titluri de Grand Slam la simplu și cele 125 de săptămâni petrecute pe locul 1 mondial, Swiatek (24 ani) a atins o popularitate masivă în țara natală.

5. Coco Gauff — 2,28 milioane de urmăritori

Recent numită una dintre cele mai apreciate figuri din sportul american, Gauff este deja una dintre cele mai mari vedete din tenis, la doar 21 de ani. Cu un număr uimitor de 2,28 milioane de urmăritori pe Instagram, este clar că are o bază de fani pe măsura realizărilor sale din acest sport.

ADVERTISEMENT

6. Venus Williams — 2 milioane de urmăritori

O adevărată icoană a tenisului, Williams (45 ani), de șapte ori campioană la simplu la Grand Slam, a revenit memorabil pe teren în 2025, concurând la trei turnee. Americana are două milioane de urmăritori pe Instagram, clasându-se pe locul șase printre vedetele WTA active pe Instagram.

7. Elina Svitolina — 1,7 milioane de urmăritori

Una dintre cele mai constante jucătoare din ultimul deceniu, cu 18 titluri WTA — și trei semifinale de Grand Slam în palmares — Svitolina a câștigat fani din întreaga lume în ultimii ani, în special datorită sprijinului constant acordat Ucrainei după invazia rușilor.

8. Ons Jabeur — 1,35 milioane de urmăritori

Ons Jabeur, a devenit o pionieră atât pentru tenisul tunisian, cât și pentru cel arab. Fost numărul 2 mondial și de trei ori finalistă de Grand Slam, jucătoarea în vârstă de 31 de ani a luat o pauză prelungită de la sport în iulie 2025.

9. Paula Badosa — 1,29 milioane de urmăritori

Badosa a atins un record personal în 2022, când a urcat pe locul doi Mondial. Ea este câștigătoarea a patru titluri WTA și a devenit una dintre cele mai appreciate vedete din tenis și după ce și-a făcut publică relația cu Stefanos Tsitispas, de care între timp s=a despărțit.

10. Bianca Andreescu — 779.000 de urmăritori

Andreescu a uimit lumea tenisului în 2019 cu parcursul său către două titluri WTA 1000 și US Open, părând ca va deveni un nume greu în tenis. Anii care au urmat nu au fost însă buni pentru canadiancă, jucătoarea de 25 de ani confruntându-se cu accidentări repetate. Totuși, sportiva cu părinți români rămâne o figură populară în special în Canada, țara unde s-a născut.

Câți fani au jucătoarele din România:

Sorana Cîrstea 272.000 urmăritori

Ana Bogdan 157.000 urmăritori

Jaqueline Cristian 87.000 urmăritori

Gabriela Ruse 36.000 urmăritori

Irina Begu 22.000 urmăritori

Simona Halep are 1,6 milioane de urmăritori