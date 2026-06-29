Cine este, de fapt, noul atacant al lui Dinamo. Un fost jucător uriaș de la Arsenal îi este naș

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După un sezon în care a fost lăudată constant pentru jocul practicat, Dinamo a ratat obiectivul de a ajunge în cupele europene. A urmat schimbarea antrenorului și aducerea de noi jucători. Printre aceștia și un atacant cu origini suedeze care evoluează în naționala statului Eritrea.

Noul atacant al lui Dinamo, nășit de un mare fotbalist

Noul jucător al lui Dinamo este Oliver Hintsa (25 de ani), iar . El urmează să efectueze vizita medicală și dacă nu va exista niciun fel de problemă va fi prezentat oficial în cursul zilei de luni, 29 iunie.

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Chiar dacă este un fotbalist total necunoscut, achiziționat din liga a doua norvegiană, Hintsa are o legătură strânsă cu unul dintre marii fotbaliști ai Suediei. Noul jucător al lui Dinamo a fost botezat de celebrul mijlocaș Fredrik Ljungberg, care a jucat timp de nouă ani la Arsenal, în celebra echipă a lui Arsene Wenger.

”Ne scriem după fiecare meci și vorbim puțin. Stilul meu de joc este de fapt destul de asemănător cu al lui, așa că primesc multe sfaturi de la el. Este perfect”, declara Oliver Hintsa despre relația cu Ljungberg, într-un .

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Cum a ajuns Ljungberg să-i fie naș lui Oliver Hintsa

Povestea din spatele acestei legături începe undeva prin anii ’90, pe când Fredrik Ljungberg era doar un tânăr aflat în căutarea marii performanțe. Junior fiind la Halmstad, el a fost pe teren la un meci împotriva echipei de tineret a lui Veberods, în care coechipierul său Abbe Hintsa, tatăl noului transfer al lui Dinamo, a fost grav accidentat de un adversar.

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În timp ce ajuta la cărarea tărgii când prietenul său era scos în afara terenului, Freddie a șoptit: ”Am văzut cine a făcut-o”. Restul partidei l-a urmărit pe ”agresorul” lui Abbe, un băiat destul de corpolent, și cu cinci minute înainte de fluierul final l-a doborât, primind un cartonaș roșu.

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Jucătorul lui Veberods a fost și el scos de pe teren în timp ce Ljungberg striga din toți rărunchii: ”Nu-l atinge pe prietenul meu!”. Iar prietenia lor a mers mai departe de terenul de fotbal, iar fostul internațional suedez a devenit mai târziu nașul fiului lui Abbe Hintsa.

Oliver Hintsa, transferul cu numărul 7 făcut de Dinamo

Noul atacant al ”câinilor” și-a început cariera la juniorii formației Halmstadt, dar după doar un sezon la echipa mare a fost cedat. El a mai jucat la Tvaakers IF și Falkenbergs FF, înainte de a ajunge în liga a doua norvegiană la Sogndal.

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Oliver Hintsa este cel de-al șaptelea jucător transferat de Dinamo în această perioadă de mercato. Antrenorul Nuno Campos i-a mai primit pe Răzvan Radu, Ștefan Opriș, Adriano Manole, Ianis Doană, Martin Pascual, , și pe Alaa Bellaarouch.