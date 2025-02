Cine este noul concurent de la Survivor România?! „Dacă trebuie să trădez pe cineva pentru a ajunge în finală?”

O nouă zi de concurs, noi suprize pentru telespectatorii Survivor România 2025. În urma eliminărilor din cadrul emisiunii de la Pro TV, cum era de așteptat, noi concurenți le vor lua locul în cursa pentru marele premiu. Astfel, FANATIK vă dezvăluie că în această seară, două fete și doi băieți vor ajunge în jungla din Dominicană.

Cine este unul dintre cei patru concurenți de la Survivor România?

, noi concurenți vor intra în lupta pentru Trofeul Survivor 2025, dar și pentru suma uriașă de bani pusă în joc. În premieră, pentru cititori, FANATIK vă oferă detalii despre unul dintre noii participanți.

ADVERTISEMENT

, ajungând direct pe Insula Exilului. Cu un parcurs de viață impresionant și o ambiție de fier, el este gata să demonstreze că are tot ce îi trebuie pentru a rezista în cea mai dură provocare a momentului.

De-a lungul anilor, Laurențiu a fost mereu pasionat de dezvoltare personală și învățare. La 18 ani, a ales să urmeze Școala de Jandarmi, spre deosebire de prietenii săi care au mers la facultate. El a considerat că armata „te învață să fii bărbat”. A fost admis pe locul al doilea la Academia Militară, dar, înainte de examenul final, a decis să renunțe și să se concentreze pe activitatea sa de a-i învăța pe ceilalți.

ADVERTISEMENT

„Am pornit de la zero și am reușit singur”

Povestea lui continuă cu o vacanță în Tenerife, care s-a transformat într-un nou început pentru el. Laurențiu a decis să rămână acolo și să-și deschidă propria școală de meditații. A simțit că acolo poate să-și clădească viața la care a visat. Și-a cumpărat o casă, o mașină și a ajuns să aibă libertatea financiară dorită, de care este foarte mândru.

„Sunt mândru că am pornit de la zero și am reușit singur”, mărturisește noul concurent de la Survivor România 2025.

ADVERTISEMENT

La Survivor România, provocările nu-l sperie. Lipsa somnului va fi o dificultate, dar se bazează pe experiența din armată, unde a dormit în camere cu zeci de oameni.

De asemenea, consideră că se va descurca și cu lipsa hranei, fiind obișnuit cu astfel de restricții din competițiile sportive la care a participat.

ADVERTISEMENT

Care este strategia noului concurent pentru a pune mâna pe marele premiu?

Strategia lui este clară: vrea să se impună ca lider încă din prima zi și nu exclude să recurgă la tactici dure pentru a câștiga. Laurențiu Troacă este dispus la orice, chiar și la trădare. El este de părere că, într-o competiție, totul este permis. La fel ca în dragoste și în război.

„Manipularea face parte din joc. Dacă trebuie să trădez pe cineva pentru a ajunge în finală? Normal! Asta e competiția!”, spune Laurențiu, pregătit să intre în lupta pentru supraviețuire.

Rămâne de văzut cum se va adapta noul concurent în jungla Survivor România și dacă strategia lui îi va aduce succes. Urmăriți emisiunea de luni până miercuri, de la 21:30, la PRO TV și, cu o zi înainte, pe VOYO!