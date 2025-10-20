Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!”. Exclusiv

Sport

Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!".

Cine este noul președinte de la CFR Cluj. Neluțu Varga, patronul clubului din Gruia, a luat decizia și a oferit o primă reacție.
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
20.10.2025 | 10:05
Nelutu Varga a anuntat noul presedinte de la CFR Cluj
breaking news
El este noul președinte de la CFR Cluj. Neluțu Varga a luat decizia și a făcut anunțul.
CFR Cluj are un nou președinte după plecarea lui Cristi Balaj. Iuliu Mureșan, care a mai condus clubul din Gruia între anii 2001-2018, revine la Cluj-Napoca. Neluțu Varga a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK și a dezvăluit cum au decurs negocierile.

El este noul președinte de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan este noul președinte al lui CFR Cluj. Conducătorul din fotbalul românesc, în vârstă de 71 de ani, va începe treaba în Gruia începând fix de astăzi, luni, 20 octombrie 2025. Neluțu Varga a avut de ales între Marian Copilu și Iuliu Mureșan.

Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, Neluțu Varga a făcut dezvăluirea și a dat toate detaliile mutării. De asemenea, omul cu banii de la CFR Cluj a explicat motivele pentru care a luat o astfel de decizie.

„Noul președinte al CFR-ului începând de astăzi va fi Iuliu Mureșan. A fost o decizie grea pe care am luat-o. Am pus în balanță plusuri și minusuri între Iuliu Mureșan și Marian Copilu”.

Neluțu Varga a avut de ales între Marian Copilu și Iuliu Mureșan

Iuliu Mureșan a înregistrat performanțe deosebite alături de CFR Cluj. Neluțu Varga are încredere că decizia pe care a luat-o este cea potrivită. Anunțul oficial al celei mai recente mutări făcute de clubul vișiniu este așteptat în scurt timp. Iuliu Mureșan îi ia locul la CFR Cluj lui Cristi Balaj.

„Am decis să merg pe mâna lui Iuliu Mureșan. Este din Cluj, cunoaște mult mai bine tot ce înseamnă clubul și tot ce este fotbalul din Cluj. Am vrut să iau o decizie cât mai repede ca să nu mai pierdem timpul, să mai fie haos. 

E nevoie de o mână forte acolo la club pentru că eu sunt plecat mai tot timpul. E nevoie ca Iuliu Mureșan să se apuce de treabă. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima și cu capul și sper să fie decizia bună pentru club și Iuliu Mureșan să-l ducă sus, acolo unde îi este locul”, a mai spus Neluțu Varga, pentru FANATIK.

Revine CFR Cluj în lupta la titlu, odată cu întoarcerea lui Iuliu Mureșan?

CFR Cluj ocupă locul 11 în clasamentul din SuperLiga, cu 13 puncte după 12 meciuri. Eliminată din cupele europene, echipa din Gruia are nevoie de o serie de rezultate pozitive în campionat pentru a reveni în lupta la titlu. Iuliu Mureșan, care a câștigat „disputa” cu Marian Copilu, „va debuta” pe banca ardelenilor în meciul de luni seară contra Petrolului Ploiești, de la ora 20:30.

„Cu experiența lui Iuliu și cu ajutorul meu, sper ca CFR Cluj să facă din nou performanță și să se bată la titlu și la cupele europene. Începând de astăzi, de la ora 13:00, Iuliu Mureșan se apucă de treabă și va fi noul președinte al lui CFR Cluj”, a fost reacția lui Neluțu Varga.

Iuliu Mureșan, CV impresionant la CFR Cluj

Iuliu Mureșan este un nume cunoscut fanilor lui CFR Cluj. Alături de „feroviari”, președintele din fotbalul românesc a înregistrat performanțe de-a dreptul impresionante. Sub conducerea lui Iuliu Mureșan, CFR Cluj a câștigat 4 titluri de campioană.

Acestor trofee li se adaugă 4 Cupe ale României. După ce a plecat din Gruia, în octombrie 2018, Iuliu Mureșan a mai fost președinte la Hermannstadt (aprilie 2019 – iunie 2020) și Dinamo (iulie 2021 – mai 2022).

  • 36,78 de milioane de euro este valoarea lotului lui CFR Cluj, potrivit Transfermarkt.com
  • 8 titluri de campioană a României are CFR Cluj în palmares
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
