Prințul din Bel Air a fost unul dintre cele mai cunoscute seriale de comedie. A avut șase sezoane difuzate între anii 1990 – 1996. În total 148 de episoade.

La mai bine de 30 de ani, se va lansa un reboot, iar în rolul principal a fost distribuit un actor debutant.

Serialul are la bază ideea unui fan. Acesta a lansat un clip în anul 2019 în care și-a imaginat comedia pentru generația actuală.

Cine este noul Prinț din Bel Air. Un actor debutant în locul lui Will Smith

Așteptarea a luat final pentru fanii cunoscutului serial Prințul din Bel-Air. Comedia revine în atenția publicului, dar sub o nouă formulă.

Primele trei episoade vor fi lansate pe serviciul de streaming Peacock al NBC, pe data de 13 februarie.

Apoi, va apărea câte un episod săptămânal. Noua versiune se anunță destul de diferită față de serialul anilor ’90.

În rolul care i-a adus faima lui Will Smith apare un actor debutant, Jabari Banks. Acesta este din Philadelphia, orașul natal al personajului principal al serialului. A terminat Universitatea de Arte în urmă cu un an și este pasionat de baschet.

Ce actori apar în noul serial

Ideea noului serial îi aparține unui fan al serialului de comedie, Morgan Cooper. Acesta a realizat un clip în anul 2019 în care a prezentat o nouă versiune a poveștii. Filmul a devenit rapid viral. Echipa de producție a decis ca Morgan Cooper să participe la scrierea scenariului.

Din distribuție fac parte: Adrian Holmes (At That Age, V Wars) în rolul Phillip Banks, Cassandra Freeman (The Enemy Within, Atlanta) – Vivian Banks, Olly Sholotan (Run Hide Fight, Evolution of Nate Gibson) – Carlton Banks, Coco Jones (Let it Shine, Vampires vs. The Bronx)

Hilary Banks, Akira Akbar (We Can Be Heroes, Captain Marvel) – Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Most Dangerous Game, In The Long Run) – Geoffrey, Jordan L. Jones (Rel, Snowfall) – Jazz, și Simone Joy Jones (The Chair, What If) – Lisa.

Serialul Prințul din Bel-Air a fost difuzat de NBC între anii 1990 și 1996. Pentru rolul interpretat, a fost nominalizat de două ori la Globurile de Aur. Mai târziu, acesta a fost nominalizat și , pentru filmul Ali, în care a fost prezentată povestea marelui pugilist Muhammad Ali.