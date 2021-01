Cine este Oana Moșneagu, actrița din serialul Adela de la Antena 1. A avut o meserie surpriză înainte

Oana Moșneagu (30 de ani) este frumoasa actriță care o interpretează pe Andreea în serialul „Adela” de la Antena 1 și despre care se cunosc foarte puține lucruri, chiar și meseria pe care o avea înainte de a deveni cunoscută.

Pe numele său complet Ioana Alexandra Moșneagu, tânăra a renunțat la un loc de muncă într-o multinațională pentru a-și urma visul. Pasiunea pentru teatru s-a născut în urmă cu mai bine de 7 ani, când și-a dat demisia și s-a înscris la Facultatea de Teatru.

În plus, înainte de a lucra într-o corporație actrița a fost prezentatoarea știrilor sportive la postul Argeș TV, unde a semnat primul contract la vârsta de numai 17 ani. Oana Moșneagu avea să afle mai târziu că adoră lumea filmului și scena de teatru.

Oana Moșneagu a ajuns să capete roluri în seriale cunoscute de telespectatori după ce a studiat în acest sens, de aici și experiența vastă pe care o are pe micile ecrane. Tânăra de 30 de ani și-a schimbat traseul profesional la 23 de ani, dar a realizat multe până acum.

„Hotărârea de a-mi schimba direcția profesională am luat-o în 2013, când mi-am dat demisia din multinaționala în care lucram și am început să caut variante care să mă ducă spre ce îmi doream, și anume film. Iar cea mai bună variantă era facultatea de profil.

Dacă în mintea mea, actorie înseamnă film dintotdeauna, nevoia de teatru s-a născut în timpul facultății, la ciclul de Master, chiar. Pofta vine mâncând și cinci ani în cadrul facultății am servit actorie de teatru pe pâine, așa că a venit și pofta.

Și când ea era mai mare și aveam șansa de a o hrăni, venirea pandemiei a retezat orice șansă de teatru, atât pentru mine, cât pentru toți colegii mei, debutanți sau nu”, a declarat Oana Moșneagu într-un interviu pentru click.ro.

Actrița a jucat în serialul „Fructul oprit”, filmul „Faci sau taci”, dar și în piese de teatru. În plus, vedeta este înscrisă la numeroase agenții de casting, motiv pentru care de-a lungul anilor a apărut în multe videoclipuri și spoturi publicitare.

Oana Moșneagu a povestit că a apărut în prima reclamă la 23 de ani, când cineva a îndrumat-o să urmeze cursurile unei facultăți de teatru și filme. Atunci a și „încolțit” ideea aceasta în mintea actriței, lucru care după câțiva ani s-a realizat.

„E flatant să se creadă despre mine că am o „mare” experiență, mi s-a mai spus, dar eu nu mă simt încă demnă de această „titulatură”, aceea a unei actrițe posesoare de o vastă experiență de lucru.

Într-adevăr, raportat la Mara Oprea, protagonista serialului „Adela”, care debutează pe micile ecrane cu acest rol, și care este încă la începutul facultății, am lucrat mai mult, inevitabil oarecum.

Dar, dacă e să compar realizările mele profesionale cu cele ale protagonistului, Alecsandru Dunaev, mai ales cele legate de teatru, el este cu mult mai „jucat” decât mine. Eu am dat admiterea la doi ani după ce el deja terminase facultatea.

Vorbesc de Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, pe care am absolvit-o în 2018 și unde am încheiat și ciclul de master în vara anului trecut (2020)”, a spus Oana Moșneagu despre studiile pe care le are în domeniul actoriei.

Vedeta are în desfășurare alte două proiecte pe lângă serialul de la Antena 1, „Poveste din patria noastră”, în regia lui Emanuel Pîrvu și „Și n-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”, regie și text Sever Andrei. În prezent ambele spectacole au fost oprite din cauza pandemiei de coronavirus.