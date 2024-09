Descoperă cine este Oana Paraschiv și cum își câștigă banii. Face echipă cu Mihai Găinușă la Asia Express.

Cine este Oana Paraschiv, partenera lui Mihai Găinușă la Asia Express? Din ce face bani

Oana Paraschiv, o voce familiară pentru ascultătorii de radio, a participat la Asia Express Cunoscută pentru cariera sa în jurnalism și radio, Oana își va testa limitele la maxim în această competiție TV.

ADVERTISEMENT

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă sunt una dintre perechile care au acceptat provocarea de a parcurge “Drumul Zeilor” în sezonul 7 al emisiunii Asia Express.

Oana Paraschiv, cunoscută ca om de radio și jurnalist, și-a început cariera în 2012. Ea și Găinușă se cunosc de mult timp datorită meseriei lor comune și au o prietenie de lungă durată, scrie

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Oana a preferat să-și țină viața personală departe de ochii publicului. La 39 de ani, concurenta are o poveste interesantă. S-a născut în Focșani, într-o familie cu puternice tradiții religioase. Mama ei este învățătoare, iar tatăl și frații sunt preoți.

Inițial, Oana visa să devină medic, însă pasiunea pentru comunicare a fost mai puternică, așa că a absolvit Facultatea de Jurnalism din București.

ADVERTISEMENT

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au acceptat provocarea Asia Express. Care este cea mai mare frică a lor

Participarea la “Asia Express” s-a dovedit a fi o provocare mult mai mare decât se așteptau cei doi concurenți. Ei au vorbit deschis despre temerile lor

Pentru Oana, cea mai mare frică este posibilitatea de a leșina în timpul probelor. În schimb, Mihai se teme mai mult de aspectul psihologic. Îi este teamă să nu se facă de râs și să nu reușească să ducă la bun sfârșit sarcinile primite.

ADVERTISEMENT

„Da, realitatea este că am descoperit că în Asia Express este foarte greu: se lasă cu leșin și mâini amorțite…Eu am venit pe Drumul Zeilor cu două frici: prima este frica de a mă face de râs și a doua, că n-o să pot duce fizic probele. Și mă voi întoarce cu o frică-n plus: frica de emoții. Pentru că acest show mi-a declanșat un set de emoții pe care nu credeam că le mai am. Eu, de obicei, nu am emoții, sunt destul de echilibrat”, a dezvăluit Mihai Găinușă, conform

Ambii concurenți sunt de acord că realitatea emisiunii este mult mai dură decât și-au imaginat. Ei vorbesc despre momente dificile, inclusiv frica de leșin sau problemele fizice, dar par hotărâți să continue aventura.

„Eu știam că este frumos în Asia Express, dar și greu. Iar aici am descoperit că este mult mai frumos, dar și mult mai greu. Am venit cu aproape toate fricile posibile. Cea mai mare este frica de leșin, de rău fizic…”, a mărturisit Oana Paraschiv, potrivit sursei citate.