Cine este Olga Verbițchi, concurenta descalificată la Bravo, ai Stil! Celebrities în acest sezon. Premieră totală în show-ul de la Kanal D

Descalificarea artistei Olga Verbițchi de la Bravo, ai Stil! Celebrities a fost anunțată, sec, de Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului explicând că tânăra concurentă a făcut o serie de greșeli impardonabile, taxate de contractul semnat, și că decizia este definitivă.

Cine este Olga Verbițchi?

Olga Verbițchi, concurenta descalificată de la Bravo, ai Stil! Celebrities, s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a reușit să câștige cel de-al șaselea sezon al X-Factor de la Antena 1, colaborările ei muzicale aducând-o aproape de artiști celebri precum Damian Drăghici sau Dj Sava.

Ajunsă la 20 de ani, Olga Verbițchi se poate lăuda cu succesul ei și în România, dar și în țara ei natală, Republica Moldova, acolo unde a făcut primii pași în muzică ca elevă a Centrului de Dans și Vocal SIS N BRO’.

Absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, acum studentă la Actorie în București, Olga Verbițchi s-a făcut remarcată și prin replicile pe care le oferea la Bravo, ai Stil! Celebrities, unele cât se poate de acide și de controversate, ieșirile ei în discuțiile despre cocaină fiind taxate și de telespectatori, și de cei din platou.

Olga Verbițchi visa să fie fotbalistă

Pasionată de un sport care, adeseori, este văzut ca fiind eminamente masculin, Olga Verbițchi visa să ajungă fotbalistă de succes. Cu toate acestea, a renunțat la acest vis în momentul în care cariera ei de cântăreață a început să se profileze a fi tot mai de succes.

Înainte de sezonul câștiga din echipa lui Carla’s Dreams la X Factor, Olga Verbițchi a participat si la concursul Music For Kids International Festival pe care l-a câștigat și a avut ocazia să participe și la „World Championships of Performing Arts”, concurs desfășurat la Hollywood.

Culmea, succesul din muzică i-a adus tinerei Olga Verbițchi probleme la care nici nu se aștepta. Mai exact, după ce a câștigat X Factor în România, întoarsă la liceul din Chișinău, Olga Verbițchi observa că succesul ei nu a fost prea bine digerat de colegele pe care le avea, iar acestea, invidioase probabil, i-au întors spatele și refuzau să mai vorbească cu ea.

Cu toate acestea, povestea Olga Verbițchi, acest lucru a ajutat-o să se concentreze la învățătură și să reușească să ia din prima Bacalaureatul și să intre la facultatea pe care o dorea, la București, la Actorie.

Olga Verbițchi, eliminată de la Bravo, ai Stil! Celebrities

Dacă în prima ediție a Bravo, ai Stil! Celebrities tânăra cântăreață a reușit să facă senzație cu apariția ei pe podium, ținuta purtată fiind apreciată de toși jurații show-ului, comportamentul și discuțiile avute cu prezentatoarea emisiunii, Ilinca Vandici, au ajuns într-o zonă sensibilă, consumul de droguri.

Și, chiar dacă, la acea vreme, s-a râs și s-a glumit pe seama discuției, de producători, motivul fiind nerespectarea contractului.

”La nici o săptămâna după startul competiției Bravo, ai stil! sezonul 7 fac un anunț: din cauza încălcărilor repetate a regulamentului acestei competiții, concurenta Olga Verbitchi este descalificată”, a anunțat Ilinca Vandici spre surpriza colegelor ei de emisiune care, cu toatele, au încercat să îi îmbuneze pe producători, eforturile lor fiind inutile.

Olga Verbițchi visa la premiul de la Bravo, ai Stil! Celebrities

„Particip la Bravo, ai stil! Celebrities pentru experiența în sine și din dorința de a evolua. De mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul’, iar stilul face parte din acesta. Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o sa mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi”, spunea la debutul în emisiune Olga Verbițchi, concurenta descalificată de la Bravo, ai stil! Celebrities.

Cu toate acestea, ieșirile ei și discuțiile nepotrivite, precum și alte î să devină imposibil după prima ediție a emisiunii, ea fiind descalificată.