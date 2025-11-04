Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce se ocupă la Riad: „Sunt impresionată”

ADVERTISEMENT

Simona Halep, retrasă din activitate la începutul acestui an, este prezentă în această perioadă la Riad, în calitate de ambasadoare la Turneul Campioanelor. Fostul număr unu mondial s-a declarat încântată de noua sa postură și a vorbit despre viața ei după ce a spus adio carierei profesioniste.

Postură inedită pentru Simona Halep. Ce face fostul lider mondial la Riad

Fosta mare tenismenă din România și-a încheiat cariera sportivă în luna februarie, la Transylvania Open, în fața publicului român de la Cluj-Napoca. După o perioadă în care nu a mai fost prezentă la turnee, ea a acceptat propunerea organizatorilor de la Turneul Campioanelor, unde a fost cooptată drept ambasadoare.

Cum a ajuns Simona Halep să fie ambasador la Turneul Campioanelor

Concret, Simona Halep realizează interviuri și pentru meciurile de la competiția la care și ea a jucat în trecut. Constănțeanca se declară încântată de șansa primită, iar Patrick Ciorcilă, organizatorul Transylvania Open, a fost omul care a făcut această colaborare posibilă.

„A fost o invitație, m-am bucurat. Nu prea am fost la turnee de când m-am retras, doar la Wimbledon. E un lucru tare plăcut. A fost un sentiment plăcut să revăd jucătoarele alături de care am jucat atâția ani. Nu, ei au apelat la Patrick Ciorcilă, echipa mea de management acum. Așa a decurs conversația”, a explicat Simona Halep.

Cu ce se ocupă, de fapt, Simona Halep la Turneul Campioanelor

Simona Halep recunoaște că are mult mai mult timp pentru ea, însă încearcă să rămână conectată la fenomen. La Riad s-a întâlnit cu foste adversare din circuit.

„(N.r. Cum arată o zi de lucru pentru tine?) Nu e la birou. Sunt mai multe interviuri, întâlniri cu sponsori, oameni importanți din sport, din această țară. Nu e ceva strict, să am câteva ore alocate pentru asta. E ceva foarte relaxant și plăcut.

(N.r. Ce ai descoperit aici?) Am fost doar aici, la teren. Am întâlnit multe persoane prietenoase, m-au primit cu căldură. Sunt impresionată că oamenii sunt atât de deschiși și ne primesc atât de bine”, a mai spus Simona Halep, conform