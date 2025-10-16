Cine este omul care administrează averea de 1,4 miliarde de dolari a lui Cristiano Ronaldo. Conduce o companie de top în Europa

Deja de ani buni, Cristiano Ronaldo și LeBron James își dispută titlul de cel mai bogat sportiv aflat în activitate. Cei doi continuă să își sporească averile și, de asemenea, ambii refuză să se retragă din activitate, deși au trecut deja de 40 de ani. Dacă LeBron a povestit în direct cum l-a amenințat pe cel care îi manageriază averea, despre CR7 se știe că are încredere totală în Miguel Marques, 52 de ani, un bancher din Lisabona.

Pe Avenua de Libertatade, unul dintre cele mai cunoscute bulevarde din Lisabona, își are biroul Miguel Marques, omul care gestionează de mai mulți ani averea lui Cristiano Ronaldo. Marques conduce compania LM Capital Management, cu sediul chiar la Lisabona, și în trecut a mai avut un post important la agenția din Elveția a Anglo Irish Bank.

Miguel Marques apare ca director la mai multe dintre companiile de top din portofoliul lui Cristiano Ronaldo, cum ar fi lanțul de hoteluri Pestana CR7, care are planuri de a se extinde în New York, Paris și Marrakech. A fost de asemenea aproape de deschidere și un hotel în Manchester, dar planul a fost pus pe hold în perioada COVID, iar autorizațiile de construcție au expirat în 2023.

De unde vin banii lui Cristiano Ronaldo. Salariul uriaș de la Al Nassr, completat de multe investiții reușite

de brandul CR7, lansat încă din perioada în care fotbalistul făcea furori în Europa. S-a lansat cu o linie de lenjerie intimă pentru bărbați și a început apoi să vândă și pantofi sport, parfumuri și ochelari de soare. În afară de lanțul de hoteluri Pestana CR7, mai deține și o agenție imobiliară alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez, Bellhatria Real Estate.

De asemenea, Cristiano Ronaldo este coproprietar al companiei care produce apa minerală alcalină URSU9 și a lansat o linie de ceasuri de lux împreună cu Jacobs & co. A înființat și 7egend, o companie care oferă soluții digitale pentru cluburile și federațiile de fotbal. Iar ceva mai recent a inaugurat Padel City în Portugalia, un complex pentru iubitorii acestui sport.

Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit fotbalist din istorie! CR7 primește 237 milioane de dolari pe an de la Al Nassr

Cristiano Ronaldo joacă în Arabia Saudită, la Al Nassr, încă din decembrie 2022, iar salariul pe care îl primește de la șeici a contribuit decisiv la statutul de miliardar pe care îl are CR7. Primul contract, pe o perioadă de 2 ani, îl făcea pe Ronaldo cel mai bine plătit fotbalist din istorie, cu 23o milioane de dolari pe sezon.

Deși trecut de 40 de ani, Cristiano Ronaldo a semnat în 2025 un contract pe un salariu chiar mai mare, 237 milioane de dolari. Ba chiar mai mult, starul portughez a primit și 15 la sută din acțiunile clubului din Riyadh. De asemenea, contractul său prevede și diferite de bonusuri consistente de performanță.

Cine sunt cei mai cunoscuți sportivi deveniți miliardari. Michael Jordan este în fruntea listei

Lista miliardarilor din sport începe, previzibil, cu Michael Jordan, cel care are o avere estimată la 3,5 miliarde de dolari. Despre legendarul baschetbalist se știe că a intrat pe lista miliardarilor încă din 2014. Iar în 2023 a bifat cea mai importantă tranzacție, după ce echipa de NBA Charlotte Hornets, la care era acționar majoritar, s-a vândut pentru 3 miliarde de dolari.

Pe lista sportivilor celebri care au ajuns miliardari îi mai regăsim pe Magic Johnson, Tiger Woods, LeBron James, Roger Federer, sau Floyd Mayweather. Nu lipsește nici marele rival al lui Cristiano Ronaldo din ultimele decenii, Lionel Messi. Cei doi au bătut mai toate recordurile din istoria fotbalului, iar averile lor sunt pe măsură.

Lionel Messi, acord special la Inter Miami. Ascensiunea MLS îl ajută să se imbogățească

Averea lui Lionel Messi este estimată în jurul a 1,15 miliarde de dolari. Starul argentinian are contracte de lungă durată cu Adidas și Pepsi. Iar în 2023 a surprins pe toată lumea când a ales să semneze cu Inter Miami. Deși saudiții erau dispuși să îi ofere un salariu cel puțin la nivelul lui Cristiano Ronaldo. Deși salariul nu este nici pe aproape, Messi a ales MLS pentru alte beneficii.

Desigur, starul argentinian a mers în Florida și pentru a fi mai aproape de Argentina natală, dar au existat și rațiuni financiare pentru alegerea sa. Deși salariul este de 20,5 milioane de dolari, Messi încasează un procent din veniturile pe care Apple le încasează din transmiterea MLS. Iar liga americană a avut o ascensiune fulminantă după transferurile lui Messi, dar și a altor vedete din Europa. Minimum 150 milioane de dolari pe an, ar încasa Messi în realitate.

Ion Țiriac, reprezentantul României printre sportivii deveniți miliardari

România are și ea un reprezentant în lumea miliardarilor proveniți din sport. Este vorba despre . Ion Țiriac a disputat trei finale de Cupa Davis cu România, toate pierdute împotriva SUA, și a fost jucător de top 10 ATP. De asemenea, a reprezentat România și ca hocheist.

De asemenea, Ion Țiriac a fost manager de tenis și a gestionat cariera lui Boris Becker, dar și a altor jucători de top, ca Ilie Năstase, Guillermo Villas, Mary Joe Fernandez, Goran Ivanisevic și Marat Safin. De asemenea, a deținut licența pentru turneul Mutua Madrid, pe care l-a vândut pentru aproximativ 400 de milioane de dolari.