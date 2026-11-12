Cine este omul care îl scoate pe Alexandru Meszar de la UTA Arad! În trecut, îl ironiza pe Mihai Stoica

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Tudor Guțilă nu este un nume care să spună multe în fotbalul românesc. Cu toate acestea, agentul de jucători este cel care . Fratele mai mic al Danei Budeanu vine la Arad cu mai mulți investitori care ar avea legătură și cu Universitatea Cluj.

Cine este Tudor Guțilă, fratele mai mic al Danei Budeanu? Este implicat în cumpărarea UTA Arad

Cine este, însă, Tudor Guțilă și cu ce se ocupă? O prezență discretă în zona de impresariat din țara noastră, Tudor Guțilă este absolvent de ANEFS și a început negocierile cu Alexandru Meszar încă din primăvară. Cu toate că echipa se află în concordat preventiv și falimentul nu este imposibil la Arad, Guțilă a fost decis să preia echipa alături de un grup de investitori, din România și din afară.

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, Alexandru Meszar era reținut atunci când vorbea despre ipotetica vânzare a clubului. „Am stat puțin de vorbă. N-am discutat chestiuni din astea de club. Spunea că are un proiect. Dar am vrut doar să ne cunoaștem, am băut un suc, nimic deosebit. N-am intrat în niciun fel de detalii”, a explicat Meszar, fără să spună prea multe.

Ulterior, a menționat pentru Sport Arad că e dispus să cedeze clubul și pe gratis, doar solicită în schimb garanția că eventualii cumpărători sunt capabili să țină o echipă de acest nivel. „UTA nu este doar o entitate sportivă, este un simbol al Aradului, iar orice decizie trebuie luată cu responsabilitate. Eu nu văd concordatul preventiv ca pe un dezavantaj. Dimpotrivă, e un element de transparență. Orice potențial investitor știe exact situația clubului, există un plan clar, aprobat de instanță, cu un grafic de plăți bine definit. Nu sunt lucruri ascunse, nu există incertitudini majore”, declara Meszar pentru sursa citată.

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Tudor Guțilă îl ironiza pe Mihai Stoica în urmă cu mai mulți ani

Tudor Guțilă se lăuda într-un interviu acordat acum mulți ani că a studiat în Anglia, acolo unde a jucat fotbal la nivel amator. „Planul, când m-am apucat de impresariat, a fost să fac scouting și acest scouting să-l monetizez ca agent. Adică să descopăr jucători și să-i propun în România”, povestea Guțilă. A fost impresarul unor fotbaliști nu neapărat interesanți, cum ar fi Armando Cooper (Oțelul – 2013), Mauro Goicoechea (Oțelul – 2014) sau Richard Gazde (Voluntari – 2018), însă în portofoliu se mai lăuda în trecut cu Edvinas Gertmonas, cel mai bun portar al campionatului sezonul trecut (ex Universitatea Cluj).

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Mihai Stoica, numit „ofițer de presă”. Tudor Guțilă îl ironiza pe fostul conducător al FCSB

Tot în interviul acordat acum mulți ani pentru , Guțilă ținea să-l ironizeze pe Mihai Stoica, pe atunci conducător la FCSB: Ceea ce are Becali în jurul lui n-o să-l ajute mult. Mă refer și la «ofițerul de presă», că n-are cum să spună că e conducător! Și mă gândesc și la ceea ce se petrece la centrul de tineret, la multe lucruri pe care Gigi sigur nu le știe”.

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Oricum, apropo de «ofițerul de presă», e noaptea minții să pierzi cu 2-5 la Iași și tu să te compari pe Facebook cu Manchester City! E de grădiniță, nu poți să faci așa ceva! El nu e un neavenit, ci un om cu niște rezultate. Ai o experiență, cum să arunci așa cuvintele?”. Exceptând abilitățile de agent de jucători și scouter, Tudor Guțilă a mai fost conducător pentru o perioadă scurtă de timp la Axiopolis Cernavodă în Liga a 3-a și este considerat un apropiat al celor de la FC Voluntari.