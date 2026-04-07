Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul de campioană. Gestul de 330.000 de euro care o ține în joc și pe rivala de la CFR. Exclusiv

U Cluj traversează un moment magic. Formația ardeleană este în pas alergător spre cea mai mare performanță din istoria de 107 ani. După 7 victorii consecutive în SuperLiga, 4 în finalul sezonului regular și 3 în play-off, dovedește că este o candidată serioasă la titlu, trofeu care lipsește din vitrina „șepcilor” roșii. Lăsând deoparte meritele jucătorilor, al lui Bergodi, al președintelui Radu Constantea, există un om foarte important în umbra acestui parcurs fabulos.

Răzvan Zamfir este omul din umbră al drumului spre titlu al celor de la Universitatea Cluj

U Cluj , după 1-0 la pauză pentru Rapid și bifează a 5-a victorie consecutivă în Grant! Nu mai este întâmplare. Rezultatul este întors cu schimbările făcute de Bergodi, prestațiile lui Mendy și Stanojev fiind decisive. Ambele nume enumerate au un numitor comun: Răzvan Zamfir, șeful departamentului fotbal la U Cluj!

Răzvan Zamfir a venit la U Cluj în noiembrie 2025, la puțin timp după despărțirea de CFR Cluj, de FANATIK. Este considerat poate cel mai bun om pe transferuri din fotbalul românesc, iar cartea sa de vizită vorbește de la sine. S-a apucat imediat de treabă la U Cluj, iar roadele sunt culese după doar câteva luni.

Zamfir a avut ca prim obiectiv, imediat după sosirea la „șepci”, să securizeze contractul lui Issouf , unul dintre jucătorii cei mai importanți ai lui U Cluj. Termina angajamentul în iunie 2026, deja unii îi dădeau târcoale, acum ivorianul de 27 de ani, și cu cetățenie franceză, e al lui U Cluj până în vara lui 2028.

În mercato de iarnă, i-a convins pe Mendy, Coubiș și Stanojev, trei lovituri de kinogramă pentru U Cluj!

Făcând ceea ce se pricepe foarte bine, Răzvan Zamfir a izbutit câteva lovituri importante în mercato de iarnă. I-a adus pe Andrei Coubiș de la Milan, pe Stanojev de la Kairat Almatî și pe Oucasse Mendy, de la Louviere. Toți„au livrat” la parametri maximi. Coubiș (22 de ani) a fost luat cu opțiune de cumpărare de la gigantul milanez și deja Constantea & co s-au convins de el și achită clauza de 125.000 de euro. Coubiș va fi, în cel mai scurt timp, titular în naționala mare a României!

Jug Stanojev (26 de ani) a venit la U Cluj după ce tocmai a încheiat cu Kairat Almatî, pe 28 ianuarie 2026, parcursul din grupa de Liga Campionilor. Și-a luat la revedere chiar pe „Emirates”, apoi, convins de Zamfir, a semnat pe doi ani și jumătate și a venit sub comanda lui Cristiano Bergodi. În Giulești, Stanojev a părut din alt film și, alături de Mendy, a întors meciul și a adus punctele la Cluj.

Oucasse Mendy este un jucător cu niște calități pe care rar le poți vedea în SuperLiga. Este drept că Zamfir și colaboratorii săi au muncit din greu ca să-l convingă, dar au reușit să aducă un jucător liber de contract. Mendy (24 de ani) a dezvăluit FANATIK cum a ajuns ca în 11 meciuri în România să dea 6 goluri și 4 assist-uri. Cam meciul și realizarea!

Răzvan Zamfir va fi omul care va conduce departamentul de fotbal. O să încercăm în timp să dezvoltăm și această parte a clubului, care ține de vânzarea de jucători, pentru că Răzvan Zamfir a făcut o treabă extraordinară la CFR Cluj în cei 12 ani în care a fost acolo. Este un nume important și este o mutare pentru care ne bucurăm că am reușit să o realizăm. Este nevoie de timp și sper să fie ok de ambele părți” – Radu Constantea, pentru FANATIK, noiembrie 2025

I-a anunțat pe cei de la CFR Cluj cu 6 luni înainte că vrea să plece! A mai rămas câteva săptămâni doar pentru că venise nașul lui, Iuliu Mureșan

Recent, Mitică Dragomir a declarat pentru FANATIK că CFR Cluj și Neluțu Varga au pierdut enorm în momentul în care Răzvan Zamfir a plecat din Gruia. Mai mult, Dragomir a mers mai departe cu „profeția” sa, spunând că e posibil ca prin această mutare.

Patronul CFR-ului a avut o reacție furibundă la adresa fostului președinte al LPF, având și niște declarații dure despre Zamfir. „Eu l-am dat afară! A fost cea mai fericită zi din viața mea când a plecat de la CFR”, a plusat Varga. Situația nu este deloc așa. Răbufnirea lui poate fi și o reacție de orgoliu după ce nu a mai luat titlul din 2023, după 5 trofee consecutive.

Din informațiile FANATIK, Răzvan Zamfir își manifestase intenția de a pleca de la CFR cu 6 luni înainte să se întâmple. El a mai stat câteva săptămâni după (re)venirea lui Iuliu Mureșan ca președinte, tocmai pentru că l-a rugat acesta, nașul său, să rămână să-l ajute. Dar a cedat în cele din urmă și a plecat, deși a făcut-o cu „inimă grea”!

La despărțirea de CFR, declarațiile lui Zamfir au fost cât se poate de amicale. „Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici sunt cu totul și cu totul speciali. Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!”, pentru site-ul nostru.

Răzvan Zamfir mai are de primit de la CFR 330.000 de euro! A renunțat la penalități și a fost de acord să-i încaseze din drepturile TV din ianuarie 2027!

Ca să-și dovedească până la capăt caracterul față de CFR Cluj, unde a muncit 12 ani, șapte cu Arpad Paszkany și cinci cu , Răzvan Zamfir a făcut un gest firesc din punctul lui de vedere. Mai are de încasat de la CFR circa 330.000 de euro, restanțe din salarii, dar și din comisioanele din transferuri. Apropo de comisioane, Zamfir avea în contract să primească 3 la sută din profitul fiecărui transfer. Adică, dacă aducea un jucător cu 100.000 de euro și CFR îl vindea cu 400.000 de euro, Zamfir primea 9.000 de euro, adică 3 la sută din profitul de 300.000 de euro.

Vorbeam despre cei 330.000 de euro pe care-i mai are de încasat de la CFR. Zamfir a renunțat la penalitățile de întârziere de vreo 40.000 de euro, dar a și fost de acord să-și ia cei 330.000 de euro din drepturile TV pe care CFR Cluj le va încasa din drepturile TV în ianuarie 2027! Adică a făcut o hârtie cu șefii actuali din Gruia tocmai pentru a nu le crea probleme cu în această lună aprilie!