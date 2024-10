Cine este Ortensia Iliev de la MasterChef 2024? Pentru ce Rege a lucrat ca stewardesa? Chefii au rămas uimiți

Concurenta MasterChef 2024, ediția 1 octombrie, Ortensia Iliev, este originară din Tulcea. Ea a avut o familie minunată, iar ambii părinți găteau, astfel că a avut de la cine să învețe. Tatăl gătea foarte bine, fructele de mare. La 18 ani, ea a plecat în Constanța, unde a participat la concursuri de Miss. A început să fie model, chiar la Valentino în ’95 -’98, iar în 2001 a câștigat titlul de Regină a frumuseții a României. Un alt moment important în viața ei a fost când a câștigat Bingo România.

Cine sunt cei 12 concurenți MasterChef 2024, ediția 1 octombrie? Ce a lucrat Ortensia Iliev?

Pe la începutul anilor 2000, Ortensia Iliev, a început în aviație o carieră captivantă. A făcut mese pentru prinți și prințese, a lucrat pentru Regele Iodaniei ca stewardesă ani buni. S-a plimbat pe tot Globul, până în momentul de față, au mai rămas doar două teritorii nevizitate, Alaska și Mongolia.

ADVERTISEMENT

La vârsta de 39 de ani a renunțat la zboruri pentru că era însărcinată, astăzi ea are un băiețel în vârstă de 8 ani. Însă, după ce a născut, concurenta MasterChef 2024, avea prea multă energie ca să stea acasă cu bebelușul și s-a angajat în România la o agenție de turism. Ulterior, ea a mai lucrat la Poșta Română pe partea de licitații. Acum face un curs de broker imobiliar.

Alice Nută, Andreea, Coco Fazacas, Cristiana Hlosciuc, Isthvan Varga, Mădălina Irimia, Marius Pop, Mihaela Stoica, Ortensia Iliev, Remus Voicu, Ruthie Kuszai și Sheryan Iorgovan 1 octombrie.

ADVERTISEMENT

Alice Nută are 47 de ani, locuiește în Slobozia, și este liber profesionist. Concurenta MasterChef 2024 este căsătorită de 20 de ani și are un copil. De-a lungul timpului a avut job-uri stresante pentru ea. Acum este cadru militar în rezervă, a lucrat ca operator 112. Visul ei este să își deschidă un laborator de cake designer. În trecut, ea a obținut locul 3 la Cake International cu un cal sculptat în ciocolată.

Concurenți MasterChef 2024. Andreea Stan este arhitect și pilot girocopter, Coco Fazacas – peisagist

Andreea Stan are 51 ani și este arhitect și pilot girocopter, ea fiind singura femeie de girocopter din România. Știe să facă mult mai multe, atât pe partea de jurnalism, regie, cât și arhitectura, organizare de evenimente. Arhitectura îi definește totuși cariera. Concurenta MasterChef 2024 are două divorțuri și momentan nu este în nicio relație. Ea are o fiică de 19 ani și un fiu de 22 de ani. Are un proiect de inteligență emoțională numit „Zâna Norilor” de care este foarte mândră.

ADVERTISEMENT

Coco Fazacas are 37 și este peisagist în Alba Iulia. El provine dintr-o familie numeroasă, cu 4 frați, tatăl sau era stâlpul familiei. Muncește de la 14 ani, iar la 20 de ani și-a cumpărat prima casă din veniturile proprii. A fost plecat în străinătate pentru un trai mai bun și o perioadă a lucrat pe șantier și la o spălătorie auto. Acolo, gătea pentru colegi. Concurentul MasterChef 2024 are acum propria firmă de peisagistică și îi merge bine. Visul lui este să deschidă o cofetărie gluten-free.

Despre Coco se mai poate spune că este pasionat de pescuit, dar și că adoră să vadă oamenii fericiți. El merge în căminele de bătrâni și în orfelintate și gătește pentru oamenii nevoiași. Este căsătorit și are 2 copii.

ADVERTISEMENT

Cristiana Hlosciuc are 34 ani și este IT-stă în Timișoara. Ea a făcut liceul de filologie și avea planuri să studieze litere la București, dar a ajuns să studieze germană-engleză la Timișoara, la dorința părinților săi. Cristiana are rădăcini nemțești pe linie maternă și vorbește limba germană de acasă. Bunica ei, nemțoaică, a fost o influență majoră în viața ei, învățând-o să gătească și introducând-o în bucătăria germană. Deși a avut visuri de a deveni stewardesă, a ajuns să lucreze în IT, datorită necesității de a găsi pe cineva care vorbește germană.

Isthvan Varga, Mădălina Irimia, Marius Pop, Mihaela Stoica au încercat să-i convingă pe chefi că merită să meargă mai departe în show-ul culinar

În cele din urmă, această carieră i-a adus o întâlnire norocoasă cu Victor, soțul ei, cu care lucrează de acasă și călătorește frecvent. Și-a dorit toată viața să devină stewardesă, dar mereu a fost problemă cu aspectul fizic. I se spunea că nu este suficient de înaltă sau de slabă. Lucrul acesta a determinat-o să lase visul deoparte și a intrat în IT pentru a-și face carieră. Concurenta MasterChef 2024 își dorește să își deschidă un local de brunch.

Isthvan Varga are 42 de ani și este din județul Mureș. Este independent, a dezvoltat o afacere. A făcut cursuri pentru specializare în maturarea brânzei în 2016 și duce mai departe afacerea familiei, ferma care a fost înființată în 1994.

Mădălina Irimia are 29 ani și este consultant IT în Timișoara. Copilăria ei a fost una simplă, de oraș, că nu a avut bunici la țară. Prima oară când a gătit când avea 12 ani alături de fratele ei care avea 8 ani. Au gătit ciorbă de perișoare și ciuperci umplute. De 9 ani, concurenta face dansuri latino și sociale, iar pe lângă asta participă la festivaluri de dans atât naționale, cât și internaționale.

Marius Pop are 36 de ani și este antreprenor în Bicaz, unde are o pensiune. Tânărul a fost plecat din țară, în Spania și Germania, pentru a câștiga mai mulți bani. Pasiunea pentru gătit și-a descoperit-o odată cu deschiderea afacerii, în 2019, când a lucrat printre bucătari de la care a “furat” meserie. Concurentul MasterChef 2024 este căsătorit și are 2 copii. El a creat un podcast “Acasă e mai bine” și încurajează co-naționalii să se întoarcă acasă.

Remus Voicu, Ruthie Kuszai și Sheryhan Iorgovan, printre concurenții MasterChef 2024

Mihaela Stoica are 34 de ani și este antrenor de fitness și nutriționist, în București. Provine dintr-o familie normal, unde tatăl a fost taximetrist, iar mama casieră. În scoală a făcut 1 an gimnastică și 5 ani kickboxing de performanță. A studiat Marketing și Studii Economice, iar în perioada liceului a început să își deschidă magazine online, cu produse naturiste, cu produse dietetice și haine pentru sport. Recent a descoperit că are diabet și a fost un șoc. A început să aibă probleme cu pierderea podoabei capilare, dar și fluctuații în greutate. Și-a revenit ușor din șoc și a început tratamentul.

Apoi a decis să-și schimbe stilul de viață, a devenit antrenor de fitness și și-a deschis propria platformă unde vorbește cu comuninatea ei despre necesitățile lor. E de părere că poți avea diabet și poți mănâncă ceea ce vrei dacă le gătești corect, sau mai înlocuiești unele alimente. Mihaela Stoica se mândrește cu o căsnicie minunată, de 8 ani.

Remus Voicu are 33 de ani și este frizer în București. Este din Galați, dar de 10 ani locuiește în București. A gătit din copilărie, pentru fratele lui mai mic, pentru că părinții erau la muncă mai mereu. Când veneau de la școală, făceau cartofi prăjiți cu ouă. Tânărul a studiat Facultatea de Inginerie și Protecția Mediului, dar nu a prezentat licența. A lucrat ca barman într-o ceainărie, timp de un an, apoi a mai lucrat, timp de patru ani, într-un magazin cu haine. Ulterior a lucrat și ca agent de vânzări la o fabrică de vopsea.

Este frizer de 4 ani și adoră ceea ce face. Dacă va câștiga marele premiu MasterChef 2024, ar vrea să-și deschidă un restaurant. Și dacă veniturile din restaurant ar fi suficiente, s-ar lasă și de meseria de frizer.

Ruthie Kuszai nu știa unde se situează pe hartă, România

Ruthie Kuszai are 39 de ani în Petroșani. Ea s-a născut în Filipine și a trăit cu priveliști minunate, cu cocos, verdeață, plajă și ocean. A plecat din sânul familiei la 22 de ani pentru că nu găsea niciun job și și-a dorit să-și ajute părinții. Familia are o cultură de orez la care a cules și ea până la facultate. În 2012 a venit în România pentru că are o verișoară cu agenție de bone.

Nu știa unde se situează pe hartă, țara noastră. Ruthie s-a îndrăgostit de România și nu numai, și-a găsit jumătatea pe o aplicație de dating. Face entertaiment cu mâncare pe Tik Tok, unde lingura de lemn este microfon.

Sheryhan Iorgovan are 26 de ani și este inginer în județul Timiș. Ea este născută în Palestina, a locuit în Gaza până la vârsta de 6 ani, apoi a crescut la Suceava, alături de bunici. Își dorea să studieze design-ul interior însă nu a avut posibilități financiare. ÎI place să gătească și face asta de la 17 ani, îi place să combine gusturile tradiționale cu cele arăbești. Concurenta MasterChef 2024 visează să își deschidă un local cu specific arăbesc/palestinian.