Cine este Ovidiu Mihalache, jucătorul care l-a accidentat grav pe Elvir Koljic! A dat probe la echipa secundă a lui Dinamo

Elvir Koljic se afla în vârful carierei sale şi traversa o perioadă extraordinară la Universitatea Craiova. În primele cinci etape ale acestui sezon, bosniacul înscrisese deja de şase ori şi, cu siguranţă, era un pretendent la câştigarea titlului de golgheter.

Din păcate, atacantul a suferit o accidentare gravă în jocul dintre Universitatea Craiova şi Poli Iaşi. În minutul 36 al întâlnirii, un jucător al oaspeţilor a avut neinspiraţia de a avea o intervenţie dură.

Acest fotbalist se numeşte Ovidiu Marius Mihalache, iar FANATIK vă prezintă cine este jucătorul care l-a accidentat grav pe Elvir Koljic. „Dragonul” va lipsi mai multe luni de pe gazon, iar Universitatea va trebui să se descurce fără golgheterul echipei.

Cine este Ovidiu Mihalache, jucătorul care l-a accidentat grav pe Elvir Koljic

Fotbalistul Ovidiu Marius Mihalache s-a născut pe 14 decembrie 1984, în comuna Holboca, din Iaşi, fiind astfel un jucător experimentat, 35 de ani. Fiind din zonă, acesta și-a făcut junioratul la Politehnica Iași, însă nu a apucat să joace prea mult la echipa din Cupou, astfel că și-a încercat norocul la formații precum Viitorul Hârlău sau Auxerre Lugoj, la începutul anilor 2000.

Până în 2007, cariera sa nu a arătat extraordinar. În acel an, Mihalache a mers pentru un trial la formația secundă a lui Dinamo, însă Cornel Țălnar nu a fost impresionat de calitățile fundașului, iar „Mache” a fost pe cale să se întoarcă la Lugoj, formația la care evolua. Totuși, soarta i-a surâs și a fost remarcat de oficialii formației CSM FC Ploiești, club care a devenit Astra Ploiești, respectiv Astra Giurgiu.

Din sezonul 2007-2008 și până în 2011-2012, „Mache” a fost om de bază la Astra, iar următorul club la care s-a transferat a fost FC Bihor Oradea, însă a adunat doar trei partide, fiind luat de CSMS Iași. În fine, din anul 2013, Ovidiu Mihalache apără culorile alb-albastre, la fel ca ale Științei din Bănie, ale Politehnicii Iași, nume luat, ulterior, de CSMS.

Postul său este de fundaș central și, așa cum spuneam, este un jucător experimentat. Are peste 200 de partide în prima ligă a României, iar în tricoul ieșenilor a „adunat” 44 de cartonașe galbene. Are meciuri și în preliminariile UEFA Europa League, atunci când Poli Iași a jucat cu Hajduk Split. Stoperul este unul dintre cei longevivi jucători din Liga 1, având 7 sezoane consecutive în tricoul Iașului. În general, evoluțiile sale au fost constante, iar acest lucru este evidențiat și de faptul că evoluează încă la un nivel ridicat.

150.000 de euro este cota lui Ovidiu Marius Mihalache, conform site-urilor de specialitate

35 de ani are jucătorul Politehnicii Iași

Ovidiu Mihalache își cere scuze pentru intrarea la Elvir Koljic: „M-am uitat de zeci de ori la reluări”

Destinul lui Elvir Koljic îi aduce o nouă provocare grea, acea de a trece peste încă o accidentare. Fundașul Ovidiu Mihalache anunță că nu a avut nicio intenție să îl lovească pe atacantul Universității Craiova: „A fost un duel în care am jucat mingea. Mingea a rămas la mine, eu m-am dus în primă fază cu piciorul drept, am luat mingea, iar cu stângul am văzut pe reluare că l-am atins. Nici cea mai mică intenție n-am avut să-l lovesc. M-am dus fix pentru a câștiga duelul. Am 35 de ani, n-am lovit în viața vieții mele pe nimeni. E al doilea roșu pe care îl iau în carieră.

La prima fază eram uimit. Îmi pare rău. Da, mi-a dat galben în primă fază. După, s-a uitat la Koljic, a văzut că e o accidentare gravă și mi-a dat roșu. N-am avut ce să comentez. N-am comentat, n-am făcut nimic. Am stat și m-am uitat de zeci de ori la reluări și îmi pare foarte rău.

E foarte urât când ești accidentat, mai ales fractură. Îmi cer scuze în fața lui, în fața familiei lui. Știu cât de greu e să ai fractură, să stai 4-5 luni. Chiar n-am cuvinte. Îmi pare foarte rău. O să-l sun. Scuzele mele sunt în van acum, nici nu știu cum să procedez la astfel de momente. Credeți-mă că, după ce am luat roșu, nici nu m-am mai uitat la meci, am stat în vestiar și după am mers la autocar. Chiar îmi pare rău de Koljic, eu puteam să iau 10-15 roșii. Primează sănătatea,” a spus jucătorul pentru Digi Sport.