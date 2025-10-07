Universitatea Craiova a anunțat, oficial, faptul că și că va absenta o lungă perioadă de timp. Tânărul jucător al Craiovei va fi operat miercuri la clinica Villa Stuart din Roma, de către Prof. Pier Paolo Mariani, medicul „de casă“ al Universității Craiova.

Jucătorii Universității Craiova care au fost operați de medicul Pier Paolo Mariani

Mihnea Rădulescu nu este singurul jucător al Universității Craiova care ajunge pe mâinile lui Mariani. De curând, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. La fel s-a întâmplat și cu Lyes Houri și Nicușor Bancu, dar în urmă cu ceva ani. Din lista foștilor jucători ai echipei din Bănie care s-au operat la renumitul doctor se mai regăsesc Paul Papp și Valerică Găman.

La profesorul italian au apelat și alți jucători din SuperLiga, care s-au confruntat cu accidentări la genunchi. Vlad Chiricheș, Dragoș Nedelcu, Florin Tănase, Iulian Cristea, Aurelian Chițu Adi Șut și Panagiotis Tachtsidis sunt câțiva dintre cei care au ajuns pe masa de operație de la clinica Villa Stuart.

Cine este Pier Paolo Mariani, doctorul care îl va opera pe Mihnea Rădulescu

Pier Paolo Mariani este un reputat chirurg ortoped italian, născut pe 20 martie 1946 în Roma. A absolvit Medicina și Chirurgia la Universitatea „La Sapienza” din Roma în 1970. Acesta s-a specializat în ortopedie și traumatologie în 1975, precum și în chinesiterapie, fizioterapie și medicină sportivă în anii următori. Cariera sa universitară a început în anii ’70 la Clinica Ortopedică a aceleiași universități. A avansat, apoi, până la poziția de profesor asociat în traumatologie în 1983.

Prof. Mariani este specializat în chirurgie artroscopică a genunchiului, concentrându-se pe reconstrucții ligamentare, tratamentul meniscurilor, instabilități rotuliene și afecțiuni femuro-patelare. El este recunoscut pentru intervențiile asupra sportivilor de performanță. Are în palmares peste o mie de intervenții chirurgicale efectuate la sportivi, în special fotbaliști de top.

Doctorul italian a pus pe picioare fotbaliști de la cele mai mari cluburi din lume în ultimele decenii. În 1993, Mariani l-a operat pe Aldair, fostul jucător de la AS Roma și Benfica Lisabona. Mai mult de atât, l-a ajutat pe internaționalul brazilian, care avea să câștige Campionatul Mondial din 1994, să revină pe teren după numai patru luni de la intervenția chirurgicală.

Ce fotbaliști celebri și de renume au apelat la chirurgul Pier Paolo Mariani

Paolo Mariani a reușit să adune la clinica Villa Stuart din ce în ce mai mulți „clienți“ din rândul sportivilor. Printre fotbaliștii de top pe care i-a operat profesorul italian se numără Francesco Totti, Nicolo Zaniolo, Memphis Depay, Antonio Rudiger, Kevin Strootman, Mattia Perin, Andrea Conti, Davide Zappacosta, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Florian Lejeune, Faouzi Ghoulam, Emerson Palmieri, Gianluca Scamacca etc.

În 2008, unul dintre cei mai cunoscuți jucători la nivel internațional, Francesco Totti, a fost nevoit să apeleze la Paolo Mariani. Acesta a fost operat cu succes pentru o leziune a genunchiului drept, mai exact pentru o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior, combinată cu o mică leziune meniscală. De asemenea, un alt nume mare care a ajuns pe masa de operații a lui Mariani este Antonio Rudiger, jucătorul actual al lui Real Madrid, dar și al naționalei Germaniei. Acesta a avut nevoie de o intervenție tot la genunchi, din cauza unei leziuni a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

Mesajul lui Mihnea Rădulescu, după accidentarea din FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Fostul fotbalist de la Petrolul Ploiești a postat un mesaj la „Insta Story”, după FCSB – Universitatea Craiova (1-0).

„Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesaje! Voi reveni mai puternic! Doamne ajută!”, a fost mesajul fotbalistului în vârstă de 20 de ani.

Mihnea Rădulescu s-a prăbușit pe gazon, deși nu a fost faultat de niciun adversar și a primit îngrijiri la margine. Fotbalistul a fost extrem de afectat de accidentarea suferită. Fotoreporterii de la stadion l-au surprins pe Mihnea Rădulescu cu lacrimi în ochi în momentul în care și-a ocupat locul pe banca de rezerve.