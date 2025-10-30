Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină

ADVERTISEMENT

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, aceasta înlocuindu-l în funcție pe Dragoş Anastasiu. Gheorghiu este co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, prin care este implicată de mai bine de zece ani în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală.

Oana Gheorghiu și Corneliu State dețin în comun două terenuri și o casă

Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donaţii şi sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori şi 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare a Oanei Gheorghiu este Spitalul pentru Copii cu cancer şi alte boli grave, construit de la zero la Spitalul Marie Curie, care are o suprafață de 12.000 metri pătrați, 9 etaje și peste 140 de paturi.

ADVERTISEMENT

La ceremonie au fost prezenţi președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan şi mai mulți consilieri prezidenţiali. În schimb, au lipsit de la eveniment preşedintele Senatului, Mircea Abrudean şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, , deoarece în luna februarie l-a criticat pe pagina sa de Facebook pe preşedintele SUA, Donald Trump.

În primăvară, Oana Gheorghiu fusese numită de Ilie Bolojan în funcția de membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate, calitate în care și-a depus declarația de avere. În document apare și numele partenerului de viață al Oanei Gheorghiu, Corneliu State.

ADVERTISEMENT

Acesta este menționat la rubrica bunurilor imobile, State deținând în București, în cote egale cu Oana Gheorghiu, un teren de 1.603 metru pătrați, cumpărat în anul 2005 și un teren intravilan, cumpărat în 2017, cu suprafața de 144 metri pătrați. De asemenea, Corneliu State mai are în București o casă de locuit, în părți egale cu Gheorghiu, cu suprafața de 127,17 metri pătrați, cumpărată în anul 2017.

ADVERTISEMENT

Corneliu State este manager al unei companii care a intrat în România în 2004

În schimb, Corneliu State nu apare la rubrica veniturilor anuale, deoarece nu este soț în acte al Oanei Gheorghiu. FANATIK a aflat în exclusivitate că State este manager pentru România al companiei franceze Sodipan, specializată în refrigerare, izolații industriale și agroalimentare. Domeniile de expertiză sunt izolații frigorifice în domeniile alimentar și industrie, supermarketuri, izolații frigorifice și camere sterile pentru industria petrochimică, camere sterile pentru industria farmaceutică și camere sterile pentru industria nucleară.

De asemenea, compania manageriată de State e specializată în furnizarea și instalarea de panouri frigorifice izoterme pentru camere frigorifice, instalarea panourilor izoterme. Conform companiei, camerele sterile sunt încăperi în care concentrația de particule este controlată pentru a minimiza introducerea, generarea, reținerea particulelor în interior, în care parametri precum temperatura, umiditatea și presiunea relativă sunt, de asemenea, menținuți la un nivel precis.

ADVERTISEMENT

Sodipan mai activează în Ungaria, Bulgaria, Elveția, Polonia, Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Guadelupa și Martinica. Corneliu State supervizează activitatea Sodipan în țările limitrofe României, Bulgaria și Ungaria. În București s-a realizat un proiect pentru o piață agroalimentară cu o suprafață de 5.800 metri pătrați. Sodipan a intrat pe piața din România în 2004.

Fiul Oanei Gheorghiu e student în Olanda

Oana Gheorghiu și Corneliu State au un fiu, Alex, care a învățat la Liceul francez Anna de Noailles din București, iar în prezent este student la Universitatea din Twente (Olanda). Pe 1 decembrie 2024, Gheorghiu cu fiul ei. „Am fost la vot cu Alex, baiatul meu. El și alte zeci de mii de studenți români învață în Olanda, acolo unde învățământul are standarde adevărate și unde statul olandez le subvenționează studiile exact ca unui student olandez”, a postat Oana Gheorghiu.

Ea a subliniat importanța aderării la valorile europene. „Căci asta înseamnă să fii cetățean european. Copiii aceștia învață carte, deprind competențe susținuți nu de țara lor, ci de Europa. Copiii aceștia vor să vină acasă, pentru a folosi aici ce au învățat acolo, pentru a construi aici așa cum au văzut acolo. Dar pentru a avea unde să se întoarcă, e nevoie ca noi să nu o dăm de gard, să nu distrugem ce am construit cu greu!”, a scris Gheorghiu.

Din declarația de avere a Oanei Gheorghiu, consultată de FANATIK, mai reiese că are în conturi și în depozite bancare 135.909,13 lei, iar în ultimul an fiscal a încasat venituri salariale de la Asociația Dăruiește Viață de 264.863 de lei pe an, adică de 22.071,92 de lei pe lună. De asemenea, Gheorghiu a încasat dividende de 13.811 lei de la compania SC Global Group SRL, iar din dobânzi bancare a câștigat 2.006 lei.