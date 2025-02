Cine este patronul 5 to Go. Lanțul de cafenele a împânzit România și a devenit cel mai mare din Europa Centrală și de Est

Puțină lume știe cine este patronul 5 to Go, dar și cum a luat naștere celebrul lanț de cafenele. Investiția inițială nu a fost deloc una mare. Iată însă că în timp, 5 to Go a reușit să se răspândească rapid în România.

Cine este patronul 5 to Go și cum a luat naștere afacerea

Radu Savopol este patronul 5 to Go. Afacerea a luat naștere în urmă cu mai bine de opt ani de zile. Și iată că în timp, celebrul lanț de cafenele a ajuns să fie unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și Europa de Est.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că Radu Savopol, cofondator 5 to go, alături de echipa sa, coordonează peste 270 de francizați. Mai mult de atât, întreaga echipă se ocupă și de extinderea pe noi segmente de business.

Astfel, compania are planuri ambițioase și pe plan internațional în perioada următoare. ? Business-ul a pornit în România cu doar 10.000 de euro. Și iată că s-a dovedit a fi un real succes.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat Radu Savopol, patronul 5 to Go, a vorbit despre acest subiect. Totodată, el a explicat și ce planuri are în continuare. Se pare că celebrul lanț de magazine ar putea deveni din ce în ce mai puternic.

De asemenea, în următorii 4 ani e de așteptat să fi deschise 1.000 de cafenele. „Vom continua să fim un brand puternic și competitiv, iar dacă totul merge conform planului, în următorii patru ani vom atinge targetul nostru principal, acela de a avea 1.000 de cafenele deschise”, a spus patronul 5 to Go, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Radu Savopol

Întrebat ce îi place la partea de antreprenoriat, acesta spune că independența l-a motivat foarte mult. Totodată, antreprenoriatul îi dă ocazia să dezvolte strategii noi și să le și implementeze.

Radu Savopol se descurcă cu toate. În același timp, un alt detaliu important este clientul. Acesta trebuie să aibă parte de o experiență cât mai plăcută.

ADVERTISEMENT

„Îmi plac independența pe care ți-o oferă, dinamismul, provocarea de a inova și de a implementa noi strategii, dar și oportunitatea de a cunoaște o mulțime de oameni noi și de a crea parteneriate valoroase.

Oricine trebuie să știe că antreprenoriatul vine la pachet cu multe responsabilități, iar cel mai important într-un business nu este omul care îl conduce, ci clientul, care trebuie să se regăsească în centrul preocupărilor noastre în fiecare moment. Este esențial pentru orice afacere să ofere o experiență pozitivă de consum”, a mai adăugat acesta.