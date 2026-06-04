Cine este patronul din fotbal, cu o avere de 7 miliarde de euro, dispus să plătească taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, cerută de Iran

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Un foarte cunoscut patron din fotbalul european, care este implicat inclusiv la un club din Premier League, a surprins opinia publică printr-o declarație care a făcut ecouri la nivel mondial. Acesta a spus că este gata să achite taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, cerută de Iran. Despre ce sumă uriașă este vorba pentru o singură navă care trece prin zonă.

Cunoscutul patron din Premier League care vrea să achite taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, cerută de Iran. Suma este una uriașă

În această primăvară, Ministerul de Externe al Iranului a declarat că Guvernul de la Teheran a impus taxe pentru ”servicii de navigație” de la navele care tranzitează Strâmtoare Ormuz. Reamintim că Iranul a blocat această cale navigabilă crucială în Orientul Mijlociu încă din primele zile ale războiului. Ulterior, în aprilie, SUA au răspuns prin impunerea propriului blocaj asupra porturilor iraniene.

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Situația din zonă afectează grav întreaga planetă. Foarte mult au de suferit și miliardarii planetei. Unul dintre aceștia este implicat activ și la mai multe echipe de fotbal cunoscute din Europa. , 56 de ani, care deține mai multe nave comerciale. Marți, 2 iunie 2026, acesta a surprins opinia publică declarând declarat că plata unei taxe ar putea plăti ”daunele” provocate Iranului.

Mai exact, cel considerat magnatul grec al transportului naval, spune că este dispus să plătească Iranului o taxă de . Omul de afaceri are clar un interes financiar în această zonă. ”Pentru mine, este mai bine să plătesc o taxă de 100.000 sau 200.000 de dolari, în funcție de mărimea încărcăturii sau a navei, decât să trec prin tot acest deranj”, a spus Marinakis la un forum organizat de TradeWinds News în cadrul evenimentului naval Posidonia de la Atena, scrie publicația .

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Declarațiile lui Evangelos Marinakis, în contradicție cu poziția SUA și chiar a Greciei

La ora actuală, Marinakis deține peste 150 de nave. Printre ele: petroliere, nave LNG (care transportă gaz lichefiat) și vrachiere (nave comerciale de tip cargo, special concepute pentru a transporta mărfuri solide, în cantități foarte mari). Declarațiile lui Marinakis sunt în maximă contradicție cu poziția Administrației Trump și cu guvernul Greciei.

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Prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis a declarat pentru The Financial Times, în luna mai a acestui an, că Iranul nu ar trebui să impună o taxă în această cale navigabilă. Afaceriștii greci domină transportul naval global, iar proprietarii de nave elene controlează aproximativ 20% din flotele mondiale.

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Un alt magnat grec al transportului naval, George Procopiou, a declarat săptămâna aceasta la Posidonia Forum că marinarii greci au o tradiție de ”a sparge blocadele” și a respins orice efort de a institui o taxă. Compania lui Procopiou, Dynacom, este una dintre puținele care au trimis nave prin Strâmtoarea Hormuz în timpul războiului, profitând de ratele mai mari de transport.

Cine este Evangelos Marinakis și la ce cluburi bagă bani grei

Evangelos Marinakis este cunoscut la nivel european ca . Acesta s-a ”afirmat” în public prin unele episoade incredibile. În trecut, investitorul grec s-a certat cu antrenorul chiar pe teren, după un meci. El a fost suspendat 5 meciuri în Premier League, după ce a scuipat pe gazon.

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Din 2010, Marinakis o patronează pe Olympiacos Pireu. În acest sfert de secol, echipa elenă a câștigat 11 titluri de campioană și a triumfat în UEFA Conference League în sezonul 2024. Din 2017, Evangelos Marinakis, care are o avere estimată de la 7 miliarde de euro, și-a extins imperiul fotbalistic. El a cumpărat clubul de fotbal Nottingham Forest, care evoluează în Premier League. Grecul bagă bani și la echipa portugheză Rio Ave.