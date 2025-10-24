Cine este patronul italian care a mers în peluza de pe Arena Națională la FCSB – Bologna! Familia sa are o avere de miliarde de dolari

ADVERTISEMENT

Partida dintre FCSB și Bologna, din etapa a 3-a din UEFA Europa League, a fost câștigată de formația oaspete, scor 1-2. Finalul duelului a avut parte de un moment inedit, patronul milionar al italienilor mergând în peluză să salute cei 3.000 de suporteri deplasați în București. Despre cine este vorba și ce avere are omul de afaceri.

FCSB a pierdut cu Bologna în Europa League

FCSB își continuă perioada mai puțin bună și a pierdut cu Bologna, scor 1-2, în etapa a doua din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Bilanțul roș-albaștrilor în grupa unică nu este unul tocmai bun, aceștia având o victorie și două înfrângeri.

Golurile italienilor au fost marcate de Odgaard și Dalinga, , în minutul 54. Totuși, reușita atacantului de la FCSB nu a fost suficientă pentru a scoate un rezultat pozitiv.

Gest de mare clasă după FCSB – Bologna

, stadionul Arena Națională a fost martor la un moment cu totul inedit. Mai exact, patronul italienilor a mers de la loja oficială și a salutat cei 3.000 de suporteri deplasați la București.

Este vorba de Joey Saputo, finanțator și președinte al formației italiene. Fanii s-au bucurat foarte mult de prezența omului de afaceri și i-au scandat numele preț de minute în șir.

❤️ 𝐉𝐨𝐞𝐲 𝐒𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨 nel 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑂𝑠𝑝𝑖𝑡𝑖 a fine partita 💙 📷: 𝖡𝗈𝗅𝗈𝗀𝗇𝖺 𝖢𝗅𝗎𝖻 𝖳𝗁𝖾 𝖦𝗈𝗈𝖽 𝟦𝟢𝟢𝟣𝟨 — Francesco Livorti (@FrancescoLivo_)

Cine este Joey Saputo și ce avere are

Joey Saputo este o figură extrem de importantă pentru clubul Bologna. Omul de afaceri se implică activ în viața echipei și nu ratează nicio deplasare. Fanii asociază cu siguranță succesul din ultimii ani cu implicarea sa.

Ei bine, averea lui Joey Saputo este de-a dreptul impresionantă. (platformă de investiții), la data de 23 octombrie 2025, valoarea netă estimată a afaceristului este de cel puțin 70 de milioane de dolari. Mai mult decât atât, familia milionarului are o avere de aproximativ 7,5 miliarde de dolari! În urma celor prezentate, este de înțeles de ce suporterii italieni s-au bucurat de prezența oficialului.

