Cine este patronul Mega Image. Compania care deține lanțul de magazine are afaceri în mai multe țări

Cine este Mega Image. Compania care deține lanțul de magazine are afaceri în mai multe țări. Grupul gigantic de retail are un motto foarte bine pus la punct și pledează pentru evoluție și mai puțin pentru revoluție.

Cine este proprietarul Mega Image. Firma are în palmares foarte multe supermarketuri în întreaga lume, inclusiv România

Proprietarul Mega Image a fost schimbat în urmă cu câțiva ani, după fuziunea Ahold Delhaize care a intrat imediat pe bursele de la Amsterdam şi Bruxelles. Acesta se numește Frans W. H. Muller și este un afacerist olandez născut în anul 1961.

Din iulie 2018, el este CEO al Ahold Delhaize. Afaceristul are o diplomă de master în economia afacerilor de la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Și-a început cariera lucrând cu KLM Cargo între anii 1988 – 1997.

Ulterior, a lucrat pentru Makro Cash & Carry timp de 4 ani și încă 11 ani a fost la Metro AG, din 2002 până în 2013 Așa a ajuns să fie membru al Consiliului de administrație al Metro Group AG și CEO Metro Cash & Carry.

În 2013, Frans Muller s-a alăturat Delhaize ca președinte și CEO, până când Ahold a cumpărat compania pentru 9,3 miliarde de euro doi ani mai târziu. Mai târziu, a devenit director adjunct al companiei actuale, iar din 2018 se află la conducerea ei.

Mega Image, viziune. Ce spune patronul companiei

Delhaize, deținătorul Mega Image, este un lanț de magazine cu o extindere uriașă în întreaga lume. În prezent, retailerul internațional promite să se concentreze mai mult pe ambalajele reciclate și să reducă semnificativ risipa de mâncare.

În acest context, Frans Muller a declarat că majoritatea clienților sunt fideli obiceiurilor, punctând faptul că rolul firmei nu este pentru a le spune acestora ce să facă pentru a fi sănătoși. Oamenii sunt atașați de carne, este de părere afaceristul.

„Nu vrem să le spunem clienților: asta trebuie să faceți, este sănătos. Nu este treaba noastră. Sarcina noastră este să le spunem oamenilor cum privim mâncarea și să îi ajutăm să facă alegeri mai bune.

Asta necesită timp. Mulți oameni sunt foarte atașați de carne, dar dacă îi putem determina să nu mănânce carne una sau două zile pe săptămână, acest lucru ar avea un impact enorm pozitiv asupra climei”, spunea la un moment dat Frans Muller, notează .

Lanțul care deține are peste 6.700 de magazine şi 390.000 de angajaţi în 11 ţări. Grupul are vânzări totale de 50 de miliarde de euro pe an, pe piața românească fiind deschise aproximativ 480 de magazine.