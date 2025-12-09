Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6. Ce bunuri deține și ce venituri a declarat în 2024

ADVERTISEMENT

Alegerile din data de 7 decembrie pentru Primăria Capitalei l-au scos învingător pe Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6. Acesta a câștigat cu un scor de 36,16%, adică peste 200.000 de voturi. Astfel, instituția va avea un primar interimar, ce va menține ordinea până în 2026, când vor avea loc alegeri. Cine este Paul Moldovan, cel care va asigura interimatul.

Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6

Paul Moldovan are 46 de ani și este în funcția de viceprimar din partea PNL din luna decembrie 2024. În hotărârea emisă atunci se precizează clar faptul că el „exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 6 al municipiului București”. Așadar, după ce Ciprian Ciucu va prelua fotoliul de la PMB, Moldovan va prelua conducerea sectorului.

, că va discuta cu viceprimarul Paul Moldovan și va pune lucrurile în ordine înainte să plece de la primăria de sector. El se va asigura că edilul interimar va continua proiectele începute, printre care lucrările la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, la insula Lacului Morii, Parcul Grozăvești și la școlile aflate în construcție.

„Ce pot să fac este să îi asigur pe oamenii din Sectorul 6 că toate proiectele primarului Ciprian Ciucu și ale echipei lui vor continua, vor veni și altele noi. Evident că în mine va avea un colaborator și un coleg bun de primărie”, a declarat Paul Moldovan.

Paul Moldovan, expert în Franța și la Banca Mondială

Viceprimarul Paul Moldovan, cel care va asigura interimatul Primăriei Sectorului 6 până la alegerile din 2026, a finalizat în 2005 studiile la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Din anul 2004 a fost consilier județean în Cluj, iar din 2006 până în 2012 a ocupat aceeași funcție, însă în cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Ulterior, a lucrat și la o companie de consultanță, acolo unde a devenit și director regional.

Potrivit CV-ului său, a fost expert pentru Ecole Nationale D’Administration din Franța și expert al Băncii Mondiale, acolo unde făcea „activități de consultanță pentru dezvoltarea Strategiei de dezvoltare a Județului Ilfov și Municipiului București pentru perioada 2021-2030”.

În 2020 a fost director de cabinet în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, apoi administrator public în cadrul Primăriei Sectorului 6. În cadrul aceleiași instituții, el a ajuns viceprimar în 2024, urmând să preia interimatul până în 2026, atunci . Paul Moldovan are doi copii minori, o fetiță și un băiat.

Declarație de avere

Potrivit declarației de avere publicate în noiembrie 2024, Paul Moldovan deține un apartament în București și o casă în Bragadiru, județul Ilfov. Pe contract este trecută și soția lui, Ramona. Moldovan deține două autoturisme: un BMW din 2016 și un Volkswagen Golf din 2020.

La capitolul datorii, declarația de avere arată că are datorii de peste 100.000 de euro, cu scadență în 2037 și 2038. Paul Moldovan declară venituri de la compania STB SA, ca membru în consiliul de administrație, de la Compania Municipală Energetica Servicii București și din cadrul primăriei de sector. Acesta a avut un venit lunar de peste 5.000 de euro.

În același timp, și soția sa Ramona lucrează la stat, fiind în Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării și Ministerul Energiei. De asemenea, este reprezentant în Adunările Generale ale Acționarilor și membru de consiliu de administrație în Institutul National De Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica și în Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv. Pe lună, ea câștigă circa 3.400 de euro.