Cine este pilotul care s-a prăbușit cu MiG-ul în județul Mureș! A studiat aviație la Atena

FANATIK îți spune cine este pilotul care s-a prăbușit cu MiG-ul în județul Mureș! Vorbim despre locotenent-comandorul Andrei Criste, un aviator cu experiență în vârstă de 37 de ani. Ofițerul a reușit să se catapulteze în ultimul moment. A fost preluat de mai mulți localnici și ajutat să ajungă la spital.

Medicii l-au internat de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde a fost evaluat imediat. Doctorii au constatat că viața sa nu este în pericol și au autorizat transferul pacientului.

Acesta va ajunge la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București, acolo unde va primi tratament de specialitate și unde va face și recuperarea.

Cine este pilotul care s-a prăbușit cu MiG-ul!

Interesant este că locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din anul 2008 şi are o experienţă de 600 ore de zbor pe aeronave supersonice, fiind certificat ca pilot operaţional pe aeronave MiG-21 LanceR.

Aparatul la manșa căruia se afla a decolat de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii şi, conform MApN, s-a prăbuşit în apropierea localităţii Dedrad, judeţul Mureş, într-o zonă nelocuită.

Bărbatul locuiește în Cluj Napoca și este absolvent al Liceului Militar din Câmpulung Moldovenesc. A susținut mai multe teste de aptitudini în clasa a XII-a și se pregătea pentru cursurile Academiei „Henry Coandă” de la Brașov.

A aplicat în cele din urmă la o instituție din Grecia. A fost nevoit să învețe greaca de la zero. „După două-trei luni ajunsesem să înţeleg ce se vorbeşte în jurul meu, iar după ce am terminat cursul de limba greacă am pus dicţionarele la păstrare. Nu am mai avut nevoie să le deschid”, a spus Andrei Criste pentru Adevărul.

A studiat aviație la Atena

Patru ani de zile a studiat la Academia Forțelor Aeriene de la Atena și în ciuda barierelor lingvistice s-a calificat în meseria de pilot militar.

A acumulat 170 de ore de zbor pe avioane apropiate ca performanţe de cele folosite pentru şcoală în România. În anul 2008 s-a întors în țară, apoi a continuat să învețe la Școala de Aplicație de la Boboc.

„Nu mi-a fost greu. Nu am fost nevoit să mă adaptez pentru că nu eram străin de armata din România. A fost o reacomodare. Petrecusem deja patru ani în liceul militar”, adăugat acesta.

„Am văzut destul de multe în viaţă ca să spun acum asta nu îmi place. Nu mă mai surprind multe. Pot spune însă că nu-mi place băutura. Nu am fost niciodată adeptul băuturilor alcoolice. Foarte rar savurez câte un pahar de vin alb, al doilea este deja prea mult”, spunea pilotul despre el.

