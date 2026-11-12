Cine este prezentatoarea Roberta Fontana. Blondina concurează cu Diletta Leotta și Eleonora Incardona. Galerie foto

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Roberta Fontana este prezentatoarea care concurează în momentul de față cu Diletta Leotta și Eleonora Incardona. A pus bazele unei emisiuni care îi poartă numele și care poate fi urmărită săptămânal pe micile ecrane.

Roberta Fontana, moderatoarea italiană care i-a cucerit pe spectatori

Diletta Leotta (35 ani) și Eleonora Incardona (35 ani) sunt cele mai cunoscute . Sunt populare datorită relațiilor sentimentale, fiecare iubindu-se cu un jucător profesionist de fotbal. Sunt unite și de aceeași pasiune pentru televiziune și sunt celebre pentru aparițiile pe stadion sau în platourile de televiziune.

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Superbele jurnaliste nu sunt singurele care atrag atenția datorită stilurilor vestimentare și felurilor în care arată. Roberta Fontana (39 ani) este tânăra ce câștigă tot mai mult teren în fața lor, dar și a spectatorilor. Cucerește internauții cu silueta de invidiat, dar și cu emisiunea pe care o moderează pe canalul Sport Italia.

În fiecare vineri, la miezul nopții, este gazda programului intitulat „Zona Fontana”. Acesta este conceput, scris și prezentat de însuși frumoasa blondină și aduce în fața oamenilor o experiență unică în peisajul televiziunii sportive. În cadrul acestui concept vedeta vrea să aducă în prim plan omul înaintea sportivului.

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Mai mult, prezentatoarea este ferm convinsă că acest lucru poate merge dincolo de un meci de fotbal. A implimentat emisiunea în urmă cu mai bine de un an, iar de atunci postează frecvent imagini incendiare pe rețelele de socializare. Fotografiile sale fac trimitere atât la activitatea profesională, cât și în afara acesteia. Pozele din vacanță, din destinații speciale, cum ar fi Punta Ala de pe coasta Italiei, o arată în ținute îndrăznețe. De fiecare dată primește o sumedenie de aprecieri din partea urmăritorilor, dar și comentarii și laude pentru corpul sculptat la sala de fitness. În momentul de față, Roberta Fontana are aproximativ 140.000 de fani pe contul de Instagram.

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Cine este, de fapt, Roberta Fontana

Roberta Fontana și-a construit un nume în televiziunea din Italia și mai ales, în sport. E pregătită pentru fiecare provocare care îi apare în cale, în contextul în care le face concurență celor mai cunoscute jurnaliste: Diletta Leotta și Eleonora Incardona. Italianca și-a început cariera la Mediaset, ca asistentă de prezentator în perioada 2021 – 2024. În paralel, a lucrat la un post de radio situat în regiunea Campania. Din septembrie 2025 activează la Sport Italia, unde are propria emisiune de televiziune. A găzduit mulți oameni celebri la „Zona Fontana”, show care se difuzează la miezul nopții. Spune că ora nu este o problemă, dezvăluind că 00:00 are un farmec aparte, aproape confidențial.

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Întrebată care este cel mai dificil stereotip despre femeile care relatează despre fotbal, nu a stat pe gânduri. Vedeta consideră că prejudecata că o femeie trebuie să-și dovedească în mod continuu expertiza nu a dispărut complet din branșă. Crede că este un aspect depășit, dar încă se apelează la el.

”Nu cred că trebuie să renunțăm la feminitatea noastră”

„Unui bărbat i se atribuie adesea competența inițială, în timp ce o femeie trebuie să o câștige pe teren, demonstrându-și cunoștințele despre formații, tactici, statistici și regulamente. Cred că pregătirea este lipsită de gen, la fel ca talentul.

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O jurnalistă ar trebui judecată după calitatea întrebărilor sale, abilitățile sale analitice, credibilitatea sa și munca pe care o face. Nu după aspectul fizic sau faptul că este femeie. În același timp, însă, nu cred că trebuie să renunțăm la feminitatea noastră pentru a fi considerate autoritare. Putem fi competente, elegante, determinate și chiar ironice, fără ca o caracteristică să o excludă pe cealaltă.

Personal, prefer să răspund stereotipurilor lucrând, studiind și încercând să mă perfecționez în fiecare zi. Adevăratul obiectiv va fi atins atunci când o femeie care vorbește despre fotbal nu va mai fi de interes public, pentru că va fi considerat complet normal”, a explicat Roberta Fontana, pentru .