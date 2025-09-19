Sport

Cine este prima femeie care candidează la președinția FIA. Laura Villars are doar 28 de ani

Federația Internațională de Automobilism se pregătește de o mare schimbare. Cine este femeia care și-a anunțat oficial candidatura pentru președinția FIA.
Mihai Dragomir
19.09.2025
Ce surpriză. Laura Villars vrea să fie prima femeie din istorie care se află în fruntea FIA. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FIA, care a schimbat regulamentul în Formula 1 în 2025, se pregătește de o nouă modificare importantă. Cine este prima femeie care și-a depus candidatura pentru a conduce Federația. Are doar 28 de ani.

Laura Villars se vrea în fruntea FIA la doar 28 de ani

După triumful lui Max Verstappen în Marele Premiu al Italiei, pasionații de curse auto mai primesc în această perioadă un eveniment important. Laura Villars, pilotul în vârstă de 28 de ani, și-a anunțat oficial candidatura, joi, 18 septembrie, la conducerea FIA.

Elvețianca devine astfel prima femeie care luptă să dețină acest rol. Ea vrea să îl înlocuiască pe sauditul Mohammed Ben Sulayen, care ocupă această funcție încă din 2021 și care și-a anunțat recent candidatura pentru încă un mandat. Alegerile pentru noul președinte FIA vor avea loc pe data de 12 decembrie 2025.

„Cred cu tărie că sportul cu motor are nevoie de diversitate și inovație!”

„FIA trebuie să redevină federația cluburilor și a licențiaților. Ambiția mea este ca guvernarea să fie mai democratică, transparentă, responsabilă și deschisă femeilor și tinerei generații.

Cred cu tărie că sportul cu motor are nevoie de diversitate și inovație pentru a continua să inspire generațiile tinere din întreaga lume”, a fost declarația făcută de elvețianca Laura Villars.

Cine este Laura Villars

Laura Villars este pilot de curse, dar și antreprenor. Născută pe 29 august 1997 în Elveția, ea susține femeile și tinerii în motorsport, dorind să aducă un suflu nou în acest domeniu și să încurajeze tot mai mulți tineri sportivi să ia această cale.

Cu 58 de starturi în Ultimate Cup Series (F3R, F4 UAE, Ferrari Challenge Europe și Ligier European Series), elvețianca a ocupat locul 5 în clasamentul general chiar în primul ei sezon complet, în Ultimate Cup Series F3R (2023). Acum, ea concurează în Ligier European Series JS P4 cu Team Virage (2025).

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
