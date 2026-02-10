Cine este primărița care l-a apostrofat pe Ilie Bolojan în Parlament. Câștigă peste 18.000 de lei pe lună

ADVERTISEMENT

Cine este primărița care l-a pus la punct pe Ilie Bolojan în Parlament? Mariana Gâju, edilul comunei Cumpăna, este unul dintre cel mai bine plătiți primari de comună din România, cu venituri lunare de peste 18.000 de lei.

Cine este primărița cu venituri de mii de euro care l-a contrazis pe Bolojan

Primărița care l-a înfruntat pe Ilie Bolojan, în cadrul unei întâlniri desfășurate în Parlament, nu este o figură oarecare din administrația locală. Mariana Gâju, edilul comunei din județul Constanța, este unul dintre cei mai longevivi și, totodată, cel mai bine plătiți primari de comună din România, potrivit documentelor oficiale.

Conform listei funcțiilor și veniturilor salariale din Primăria Cumpăna, valabilă la data de 30 septembrie 2025, de 18.596 de lei din funcția de primar. Suma rezultă dintr-o indemnizație brută de 13.283 de lei, la care se adaugă o majorare de 40% pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, ajungându-se astfel la un venit net care depășește pragul de 3.600 de euro lunar.

Indemnizațiile primarilor de comună, sub pragul de 10.000 de lei în majoritatea cazurilor

Pentru comparație, datele publice privind salarizarea aleșilor locali arată că, în majoritatea comunelor din România, indemnizația netă a unui primar se situează, de regulă, între 7.000 și 10.000 de lei lunar, în funcție de mărimea localității, nivelul bugetului și aplicarea coeficienților prevăzuți de lege.

În cazul comunelor mici sau slab dezvoltate, veniturile pot coborî chiar sub acest nivel. Aceste repere rezultă din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și din analizele și pozițiile publice ale Asociației Comunelor din România (ACoR), disponibile pe .

Indemnizația netă încasată de primarul comunei Cumpăna este peste media națională pentru administrația rurală și se apropie de nivelul veniturilor unor edili din orașe de dimensiuni medii sau mari.

Cumpăna, comuna cu bugete peste media națională

Contextul devine cu atât mai relevant cu cât comuna Cumpăna se numără printre cele mai bine finanțate din România, raportat la bugetul local. Conform clasamentelor oficiale ale Ministerului Dezvoltării și analizelor presei economice, Cumpăna se situează constant în fruntea ierarhiei naționale, cu bugete anuale de zeci de milioane de lei, mult peste media comunelor rurale.

Această poziție financiară a permis administrației locale nu doar derularea unor investiții semnificative, ci și aplicarea nivelului maxim de salarizare prevăzut de lege pentru funcțiile de demnitate publică. Informații detaliate despre veniturile și patrimoniul primarului sunt disponibile în declarațiile de avere publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.

Primărița care l-a mustrat pe Bolojan, proprietăți și venituri solide în 2023

Declarația de avere depusă de Mariana Gâju în 2023 . Primărița deține sau este coproprietară a mai multor terenuri intravilane și agricole în Cumpăna, cu suprafețe care ajung la 7.000 de metri pătrați, dobândite prin moștenire, reconstituirea dreptului de proprietate sau contracte de vânzare-cumpărare.

În același document apar și două case de locuit, construite în anii ’80 și ’90, precum și un spațiu comercial sau de producție de 450 de metri pătrați, deținut de soțul său. La capitolul bunuri mobile sunt menționate mai multe autoturisme, printre care Skoda Octavia, Renault Kangoo, Renault (2017) și o autoutilitară Iveco Daily.

Pe lângă salariul de primar, Mariana Gâju a declarat și venituri externe, respectiv 12.088 de euro provenite din rambursarea cheltuielilor de deplasare și ședere pentru activitatea sa în cadrul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, unde ocupă funcții de reprezentare la nivel european.

Cât de mult câștiga edilul din Cumpăna în 2017

Nu este pentru prima dată când veniturile Marianei Gâju, primărița comunei Cumpăna, ajung în atenția publică. De-a lungul anilor, presa locală și națională a relatat despre sumele consistente încasate de aceasta, în special atunci când a cumulat salariul din administrația locală cu indemnizații sau rambursări externe.

În 2017, salariul său de primar era de 39.353 de lei, iar rambursările externe primite de la Comitetul Regiunilor (CoR) din Bruxelles au însumat 21.588 de euro, adică peste 98.000 de lei în total. Calculat lunar, primarul Cumpenei avea astfel venituri de 11.464 de lei, situând-o printre cei mai bine plătiți edili din România.

în mandatul 2009 – 2014 și membru titular în mandatul 2014 – 2019, făcând parte din comisiile ECON (Politică Economică) și ENVE (Mediu, Schimbări Climatice și Energie). În 2016, Mariana Gâju a participat la 16 evenimente, printre care ședințe plenare CoR, ședințe ale comisiilor ECON și ENVE, Summitul European al Regiunilor și Orașelor, precum și Reuniunea Extraordinară a Grupului PES.