Cine este primarul care a murit în mașină. Scandalul în care a fost implicat la alegerile din 2024

Primarul care a murit după un infarct în mașină a fost implicat într-un scandal uriaș la alegerile din 2024. Ce se ascundea în spatele conflictului cu fosta sa soție?
Oana Bocskor
27.11.2025 | 12:33
Cine este primarul care a murit in masina Scandalul in care a fost implicat la alegerile din 2024
Cine este primarul care a murit după ce a făcut infarct în mașină.
Jean Rogoveanu, primarul care și-a pierdut viața după ce a suferit un infarct în mașină, rămâne în atenția publicului nu doar prin tragicul eveniment care i-a curmat viața, ci și prin scandalul politic în care a fost implicat la alegerile locale din 2024. Rivalitatea cu fosta sa soție a ridicat mai multe întrebări: a fost doar o confruntare politică, un conflict personal sau o combinație între putere, avere și orgolii?

Cine este primarul care și-a pierdut viața în timp ce se ducea la serviciu

În cursul zilei de astăzi, 27 noiembrie 2025, primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, a decedat în urma unui infarct suferit în timp ce se afla într-un autoturism pe DN 56A, în zona Calea Hinovei. Edilul se afla pe scaunul din dreapta, iar la volan era partenera sa, care a solicitat imediat ajutorul după ce acesta s-a prăbușit.

La fața locului au intervenit rapid echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță. Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de mai multe minute, într‑o benzinărie însă, în ciuda eforturilor depuse, Jean Rogoveanu nu a mai putut fi salvat.

Scandal și tensiune la alegerile din 2024: fosta soție i-a fost contracandidat

Un capitol intens și controversat din viața politică a lui Jean Rogoveanu s-a desfășurat în contextul alegerilor locale din 2024. Acesta a candidat din partea Partidului Social Democrat (PSD), însă competiția electorală a luat o turnură neașteptată și tensionată: contracandidata sa a fost chiar fosta soție, Ileana‑Codruța Rogoveanu, care și-a anunțat candidatura din partea Partidului Național Liberal (PNL).

Campania a avut loc într-un context extrem de tensionat, având în vedere divorțul recent dintre cei doi. Jean Rogoveanu a declarat public că a perceput candidatura fostei soții drept „un gest de răzbunare sau nebunie”.

La finalul alegerilor, acesta a obținut un nou mandat, câștigând aproximativ 71,4% din voturi, adică 859 voturi, în timp ce Ileana‑Codruța Rogoveanu a strâns 336 de voturi, reprezentând aproximativ 27,9%.

De asemenea, în 2023, primarul a fost implicat într-un caz controversat: o plângere de agresiune domestică a fost depusă împotriva sa, soția reclamând violență prin apel la 112. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu.

Cine este primarul care a murit după ce a făcut infarct în mașină.

Ce averi și proprietăți deținea Jean Rogoveanu, primarul comunei Gogoșu?

Primarul comunei Gogoșu, deținea o avere considerabilă, concentrată în special în proprietăți imobiliare și terenuri agricole. Potrivit declarației sale de avere, edilul deține 83 de terenuri în comuna Gogoșu, însumând aproximativ 195 hectare de teren arabil, 1 hectar de teren intravilan și circa 3 hectare de teren forestier. În plus, Rogoveanu este proprietarul a patru case.

Pe lângă bunurile personale, Jean Rogoveanu deținea împreună cu fosta sa soție, Ileana‑Codruța Rogoveanu, mai multe proprietăți importante. Printre acestea se numără un teren intravilan de 487 m² în orașul Drobeta‑Turnu Severin, dobândit în 2019, și un teren agricol de 100.000 m² în comuna Gogoșu, achiziționat în 2014, ambele deținute în cotă‑parte 50%.

În ceea ce privește vehiculele, primarul deținea trei autoturisme: un Smart din 2005, un Ford din 2018 și un Mercedes‑Benz din 2016.

Din declarația fiscală reiese că Rogoveanu avea și venituri regulate: aproximativ 107.105 lei anual ca primar (echivalentul a circa 8.926 lei pe lună), la care se adaugă o pensie anuală de circa 19.440 lei (aproximativ 1.620 lei pe lună).

