Echipa Războinicilor au luat o decizie total neașteptată după ce jocul de imunitate a fost câștigat de Faimoși. Consiliul i-a găsit pe cei din echipa albastră în postura de a-și nominaliza colegii pe care îi consideră cei mai slabi.

Albert a primit cele mai multe nominalizări din partea colegilor săi, care au decis să se bazeze pe criteriul sportiv atunci când votează și nu pe alte preferințe.

Războinicii au pierdut jocul pentru imunitate în fața Faimoșilor, care au învins cu scorul de 10 – 8 și au câștigat premiul serii, și anume provizii destul de generoase de hrană.

Cine este primul concurent propus spre eliminare la Survivor România. Războinicii au luat o decizie neașteptată

După pierderea imunității în jocul din această seară, Războinicii au fost nevoiți să facă nominalizări în echipă. Albert a fost nominalizat de cinci ori, în timp ce Sorin a primit o singură nominalizare de la colegii săi.

Sindy, Romina Geczi și Marius Crăciun au fost printre cei care au propus numele colegului lor spre eliminare, considerând că performanțele sale au fost cele mai slabe în jocul pentru imuntate din această seară. Albert a fost nominalizat și săptămâna trecută, dar a fost votat favoritul publicului, lucru care l-a salvat de la eliminare.

Întrebat cum se simte la aflarea acestei vești, Albert Oprea a spus că nu este ceva neașteptat și că nu va renunța să lupte, mai ales după mesajul video de la mama lui, care l-a încurajat să-și urmeze visul și să nu renunțe niciodată.

„Mă așteptam, nu e o surpriză, de când am pierdut jocul de imunitate. Când am fost prima oară nominalizat am avut o stare cam proastă, dar imediat după am primit un mesaj video de la mama mea în care mi-a zis să-mi urmez scopul, visul.

Nu voi renunța niciodată la scopul și la misiunea mea, oricât de greu va fi (…) nu e o situație confortabilă. După mesajul de la mama mea am fost votat ca favoritul publicului (…) O să-mi duc misiunea până la capăt, nu vreau să plec”, a transmis Albert Oprea în ediția din această seară a show-ului de la Kanal D.

Deși începutul jocului pentru imunitate a fost promițător pentru Războinici, aceștia nu au reușit să câștige în fața echipei adverse și au pierdut la o diferență de două puncte.

