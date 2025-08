Cine este primul român care s-a dus să depună o coroană de flori acasă la Ion Iliescu

Marți, 5 august, la orele serii, acasă la fostul președinte Ion Iliescu a ajuns și primul român care a venit cu o coroană de flori. E vorba de un cunoscut politician în spațiul public.

Primul politician român care a depus o coroană de flori la casa lui Ion Iliescu

Au trecut doar , iar în spațiul public au început să apară fel și fel de reacții. Deloc surprinzător, unii îl critică pe fostul șef de stat chiar și după dispariția sa. Trecutul său întunecat imediat după Revoluție a lăsat urme adânci.

Pe de altă parte, Iliescu a avut parte și de multe cuvinte apreciative. Acestea au venit în special din zona politică, mai exact din zona social-democrată, acolo unde fostul șef de stat și-a lăsat o amprentă serioasă.

Între timp, marți seara, la casa lui Ion Iliescu a ajuns primul politician român cu o coroană de flori. Acesta este Cristian Popescu Piedone, fost primar și recent demis din funcția de șef la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

În fața presei, Piedone și-a explicat gestul. A spus că el a fost în PDSR-ul condus de Ion Iliescu și l-a respectat foarte mult pe fostul președinte, de aceea a simțit nevoia să vină și să depună o coroană de flori.

Piedone, după ce a depus o coroană de flori la casa lui Iliescu: ”Nu pot să mă dezic că l-am cunoscut”

Piedone a spus, într-o postare pe Facebook, că , ”îți aduci aminte de trecut”. Acesta este de părere că Iliescu, primul președinte de după Revoluție, ”a fost cel care a deschis drumul democrației pentru România”.

”Indiferent de ce ar spune unii și alții, Ion Iliescu a fost cel care a deschis drumul democrației pentru România. A fost, totodată, președintele care a încheiat negocierile pentru aderarea țării noastre la NATO și Uniunea Europeană.

A fost un om al dialogului și cu siguranță va rămâne în cărțile de istorie, pentru că mare parte din ce este România astăzi, i se datorează. Sigur, ca orice figură politică marcantă, poate că au existat și lucruri mai puțin bune pe care le-a făcut, dar nu putem să nu-i recunoaștem meritele în privința tranziției pentru stabilizarea României după 1989.

Ion Iliescu a fost un lider rațional și echilibrat, și, mai presus de toate, un om care a pus binele comun mai presus de orice.

Am simțit sincer, din suflet, să-i aduc o coroană, un ultim omagiu, omului Ion Iliescu, care după 1990, an de an de ziua mea, îmi trimitea câte o felicitare în care îmi ura “La mulți ani!”.

Eu sunt un om asumat, care nu s-a dezis niciodată de trecut. Motiv pentru care nu am să o fac nici acum. Pentru mine, astăzi este o zi tristă! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, spune fostul șef al ANPC.