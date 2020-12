Cine este Prințul Paul al României, de fapt. Controversele legate de personajul momentului

Prințul Paul al României a fost mereu un personaj controversat. Născut în data de 13 august 1948 la Paris, acesta este implicat în mai multe cazuri cazuri de corupție din ultimii ani.

Paul-Philippe de Hohenzollern sau, în mod oficial, Prințul Paul Philippe al României nu a fost niciodată recunoscut de Casa Regală a României drept succesor al tronului. Tatăl său, Carol Mircea Lambrino, s-a născut dintr-o relație ilegitimă a lui Carol al II-lea cu Zizi Lambrino și nu a purtat niciodată numele „al României”.

În acele vremuri, membrilor familiei regale le era interzisă căsătoria cu persoane de rang inferior și, de asemenea, normele dinastice internaționale nu recunosc înrudirile biologice. Din acest motiv, Casa Regală a României nu l-a recunoscut pe Paul-Philippe în calitate de membru.

Cine este Prințul Paul al României

În 2012, autorițățile din România l-au recunoscut pe Paul-Philippe de Hohenzollern ca descendent al regelui Carol. Totuși, această renunoaștere nu a venit și din partea Casei Regale. În ciuda acestui fapt, Paul continuă se se autointituleze prinț și își adaugă în cartea de identitate numele „Al României”.

După ce Curtea Supremă i-a recunoscut legal descendența, Paul și-a cerut dreptul la moștenire, adică miide hectare de păduri, terenuri și numeroase clădiri de valoare de pe teritoriul României.

Intrarea în politică

O altă controversă legată de personajul în cauză este participarea la alegerile prezidențiale din anul 2000. Ideile exprimate la acea vreme subliniau ideea că orice ar fi vrut să realizeze, reușea să o facă mai ușor dacă intra în politică. „Eu spun că sunt destul de cunoscut. Am văzut că, în momentul în care am ieşit pe stradă, m-a recunoscut aproape toată lumea – femei, bătrâni, tineri. (…) La început am vrut să candidez independent. Am vrut să am un partid curat, nou, cu idei noi.

E adevărat că am intrat foarte târziu în politică, dar am vrut să ajut România mai mult. După 10 ani în România, am vrut să fac ceva aici şi unica posibilitate este prin politică. Este clar că în ţara asta nu poţi face afaceri adevărate fără să fii implicat şi în politică. Aşa suntem noi, cei din Balcani, şi trebuie să acceptăm asta”, spunea el într-un interviu de la vremea respectivă, scrie Digi24.

Căsnicia cu Lia Georgia Triff

În 1998, Prințul Paul Philippe al României s-a căsătorit cu Lia Georgia Triff, implicată și ea în diverse scandaluri, dar în afara României. Lia a fost căsătorită cu un avocat american, pe care l-a acuzat, la momentul divorțului că ar fi angajat pe cineva să o omoare. În timp ce ea a fost acuzată de numeroase aventuri extramatrimoniale. Din urma acestui mariaj, femeia ar fi obținut la partaj 15 milioane de dolari.

În anul 2010 a venit pe lume primul copil al cuplului Paul – Lia, Carol Ferdinand. Băiețelul a fost botezat în religia ortodoxă, iar nașii acestuia au fost Traian Băsescu, președintele țării la momentul respectiv, și soția acestuia.

Numeroase scandaluri

Din 2019, Paul-Philippe de Hohenzollern a ajuns în vizorul procurorilor pentru că ar fi încercat să obțină ilegal 30 de mii de hectare în județul Suceava. Un alt scandal în care acesta este implicat vizează o datorie de 5 milioane de lire către un jurnalist din Marea Britanie.

Cea mai recentă poveste s-a încheiat cu condamnarea definitivă a acestuia în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Regale Băneasa și a Pădurii Snagov la trei ani și 4 luni de închisoare. Prejudiciul adus în respectivul dosar ar fi de peste 140 de milioane de euro. Paul nu a fost găsit la momentul în care polițiștii s-au prezentat la domiciliul acestuia pentru a-l încătușa, iar în presă au apărut mai multe informații cu privire la fuga acestuia din România, fără a se preciza clar care ar fi țara în care s-ar afla.