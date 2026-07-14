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Cine este propunerea de premier pe care ar accepta-o PNL și PSD. Numele surpriză pe care l-ar agrea și Ilie Bolojan

Mitică Dragomir este convins că blocajul politic va fi depășit printr-o variantă de compromis, despre care spune că ar putea fi acceptată atât de PNL și PSD.
Daniel Spătaru
14.07.2026 | 12:00
Cine este propunerea de premier pe care ar acceptao PNL si PSD Numele surpriza pe care lar agrea si Ilie Bolojan
EXCLUSIV FANATIK
Chestiunea premierului rămâne o necunoscută şi după negocierile de luni de la Cotroceni Foto: colaj Fanatik
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Au trecut zece săptămâni de când România este condusă de un guvern interimar şi nu sunt semne că această criză politică va fi dezamorsată prea curând. Consultările de la Cotroceni nu s-au soldat nici de această dată cu vreun rezultat, dar Mitică Dragomir vede o soluţie pentru a debloca situaţia.

Vasile Dîncu îl vede pe Nazare drept un „premier de compromis”, care nu este respins nici de PSD, nici de alte partide

Soluţia avansată de Mitică Dragomir ar fi acceptată de toate partidele care au făcut parte din coaliţia de guvernare şi ar debloca actuala criză, consideră fostul şef al LPF. Cu toate că la discuţiile de luni, cu Nicuşor Dan, nu s-a pomenit niciun nume de posibil viitor premier, Dragomir este convins că ea va fi acceptată inclusiv de preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

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„Cred că se va ajunge la soluţia Nazare. Pe Nazare cred că îl agreează şi Bolojan, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”. Numele actualului ministru al finanţelor a mai fost vehiculat la începutul crizei, însă ulterior preşedintele a ales alte opţiuni.

De această dată inclusiv PSD-ul ar fi de acord cu nominalizarea, după cum spune europarlamentarul social-democrat Vasile Dîncu, care îl vede pe Nazare un „premier de compromis”, care nu este respins nici de PSD, nici de alte partide.

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„Nazare a fost de prima dată nominalizatul numărul 1, numai că i s-au pus frâne. Acum cred că e agreat, pentru că şi Bolojan intră în criză de timp. N-au timp, poporul se răzvrăteşte rău de tot”, este argumentul lui Mitică Dragomir.

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Dragomir: „PNL-ul nu va lua 12%, din cauza scindării partidului”

Mai mult, acesta spune că e posibil să avem o propunere de premier mai repede decât ne-am aştepta. Calculele politice ar trebui să-i îndemne pe liberali să grăbească învestirea unui guvern cu puteri depline. „Eu cred că îl pun pe Nazare. Cred că săptămâna viitoare, pentru că îl agrează Bolojan. Îl agreează, fiindcă n-are încotro, se distruge partidul.

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PNL-ul nu va lua 12%, din cauza scindării partidului. Ăla de la Cluj, ăştia de la Ilfov şi încă vreo opt – care ăştia sunt PNL-ul – dacă ei o lasă moale şi trec la PSD, PSD-ul trece de 30%”, avertizează Mitică Dragomir.

Cine este propunerea de premier pe care ar accepta-o PNL și PSD. Numele surpriză pe care l-ar agrea și Ilie Bolojan

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Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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