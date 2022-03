Cine este protejatul lui Neymar în vestiarul lui PSG! Dezvăluirea făcută de viitorul star al parizienilor: “E ca un tată”

Xavi Simons este văzut drept viitorul star al lui PSG, însă conducătorii clubului trebuie să vină cu un contract pentru atacantul de 18 ani, dacă nu vor să-l piardă în vară gratis. Intrat în ultimele şase luni ale acordului, olandezul a vorbit despre cum îl ajută Neymar în vestiarul parizienilor.

Cum se implică Neymar în vestiarul lui PSG: “M-a văzut cum am crescut la FC Barcelona”

Chiar dacă , în special de jurnaliştii francezi, că nu-i pasă de viitorul lui PSG, acţiunile lui Neymar spun cu totul altă poveste. Xavi Simons a dezvăluit că starul brazilian l-a ajutat să se integreze la echipă şi îl întreabă deseori dacă îl poate ajuta.

“E ca un tată. Vine să mă vadă sau mă întreabă dacă am nevoie de ceva. E un tip minunat în afara terenului, iar asta este foarte important. Mă vede ca pe un frate mai mic. M-a văzut cum am crescut la FC Barcelona. Am şi jucat împreună într-un spot publicitar. S-au creat nişte conexiuni”, a spus Xavi Simons într-un interviu pentru NOS.

Xavi Simons a ajuns la PSG în vara lui 2019, de la academia Barcelonei, unde evoluase timp de nouă ani. Mijlocaşul ofensiv de 18 ani a jucat la echipa U19 a parizienilor, iar pe 10 aprilie 2021 a debutat în Ligue 1, când a bifat 1 minut în victoria cu Strasbourg, scor 4-1.

Xavi Simons mai are contract până în vară cu PSG, dar vrea să rămână la Paris

Contractul lui Xavi Simons cu PSG este scadent în vară, iar primele negocieri pentru prelungire au stagnat o perioadă. Cu toate acestea, conducătorii clubului de pe “Parc des Princes” au venit cu o ofertă îmbunătăţită şi şansele sunt mari ca olandezul să semneze.

În interviul acordat pentru NOS, Xavi Simons a lăsat să înţeleagă că este fericit la PSG, dar că decizia finală va fi luată la începutul verii, după terminarea actualului sezon.

“Sunt fericit în Paris, dar acum sunt concentrat să joc cât mai multe minute pe finalul sezonului. Vom vedea în iunie ce se va întâmpla”, a încheiat Xavi Simons.

Conform presei din Franţa, Xavi Simons câştigă în jur de 500.000 de euro pe an la PSG, însă noul contract, dacă îl va semna, îi va duce un salariu superior. Neymar, mentorul său din vestiarul lui PSG, , cu 48.000.000 de euro pe an.

Xavi Simons a jucat 9 meciuri pentru PSG, în toate competiţiile, cu un total de 305 minute bifate până acum. Fotbalistul este cotat la 3.000.000 de euro şi a bifat până acum prezenţe la toate selecţionatele de juniori ale Olandei.