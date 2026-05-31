Cine este psihologul din Franța care a ajutat-o pe Sorana Cîrstea să revină în elită. Românca a spus totul după victoria fabuloasă de la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani), locul 18 în clasamentul WTA înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland Garros, s-a calificat în sferturile de finală de la French Open după ce a învins-o în optimi pe Xiyu Wang din China cu scorul de 6-3, 7-6. Pentru un loc în semifinale românca se va duela cu învingătoarea dintre Mirra Andreeva și Jil Teichmann.

Cine este Bernadette Martin, psihologul din Franța alături de care lucrează Sorana Cîrstea

După victoria din optimile de finală, la conferința de presă, Sorana a fost întrebată la un moment dat și în legătură cu staff-ul său tehnic, dar și despre Bernadette Martin, psihologul din Franța alături de care colaborează deja de mai mulți ani, sau, cum îi spune ea, „doamna Marilena”, care a fost prezentă în tribune la această partidă.

„Da, pentru mine personal, am aceiași oameni de ani de zile lângă mine. Sunt o persoană destul de loială și, în momentul în care îmi merge bine cu cineva, îmi place să stau cu acea persoană. Aici l-am pe antrenorul meu, Adrian Cruciat, pe fizioterapeut, Andrei Cristofor, și a venit și domnul Marius Comănescu, fostul meu antrenor, care pentru mine este ca o familie, ca un al doilea tată și mă ajută extrem de mult din punct de vedere emoțional.

La fel, am avut psiholoaga mea, este franțuzoaică, și a fost astăzi la meci. Din nou, familia este alături. Sunt multe piese, să spun așa, în acest puzzle. Deși pe teren apar singură, sunt foarte mulți oameni în spate care muncesc la acest vis al meu”, la conferința de presă.

Cum a ajutat-o Bernadette Martin pe Sorana Cîrstea de-a lungul timpului

La finalul anului trecut, a oferit mai multe detalii despre această colaborare cu ocazia unui podcast la care a participat, la invitația lui Caroline Garcia, jucătoarea de 32 de ani originară din Franța: „Acum am un psiholog, de 8 ani, e aceeași doamnă. Și nu este psiholog sportiv, este unul normal, dar a făcut minuni cu mine, îi voi fi mereu recunoscătoare. Are, de fapt, peste 80 de ani și vorbim mult. Mă plâng mereu la ea și i-am zis: ‘Sunt îngrozită, pentru că sunt prea bătrână! Sunt prea bătrână! Sunt prea bătrână!’. Iar ea mi-a răspuns: ‘Sorana, ești un bebeluș. Nici măcar nu ai început să trăiești’. Iar apoi am ajuns la concluzia că poate sunt un pic prea bătrână pentru tenis, dar sunt tânără pentru viață”.