Cine este puștiul îmbrăcat de Bîrligea la intonarea imnului României, pe vremea câinoasă de la meciul cu San Marino

Daniel Bîrligea a dat tonul unui gest de campioni, la ultimul meci al României, din preliminariile CM 2026. Atacantul de la FCSB este unul dintre puținele câștiguri ale României la finalul campaniei de calificare la Mondialul de la anul.

Bîrligea l-a îmbrăcat pe fiul cel mare al lui Budescu la meciul România – San Marino

Fotbalistul de 25 de ani a dovedit nu doar că este un fotbalist foarte bun, ci și un om de mare caracter.

La momentul intonării imnului României, la Ploiești ploua de rupea. În fața jucătorilor stăteau puștii care însoțesc fotbaliștii pe teren. O bucurie fantastică pentru fiecare copil care are șansa de a stata aproape de idoli.

Întrucât potopul din cer nu contenea, Bîrligea și-a scos bluza de trening și a așezat-o pe umerii puștiului din fața sa. Gestul său a fost urmat și de ceilalți coechipieri, care i-au ocrotit pe copiii aflați în ploaie.

Băiatul cel mic s-a aflat în fața lui Rațiu

Copilul din fața lui Bîrligea este obișnuit cu fotbalul. El este Patrick Nicholas Constantin Budescu, fiul cel mare al lui Constantin Budescu. Acesta a zâmbit fericit când a primit bluza lui Birligea.

Și celălalt băiat al lui Budi s-a aflat pe teren la meciul cu San Marino. Mathias Constantin Sasha (8 ani) s-a aflat în fața lui Andrei Rațiu, care i-a oferit și el bluza lui de trening pentru a-l feri de ploaie.

Costică Budescu (36 ani) are 14 selecții și 5 goluri la naționala României. El a fost invitatul FRF la deschiderea unui magazin oficial al echipei naționale în orașul Ploiești. Budescu a stat de vorbă cu fanii, a făcut poze și a dat autografe. Alături de Gicu Grozav, Paul Papp, Sergiu Hanca și Alexandru Mateiu, toți jucători la Petrolul cu selecții la națională.

„Magicianul” Budescu a calificat România la EURO 2016

El e legitimat la Tunari, unde a și marcat un gol în acest campionat. În ultimele două etape, el nu s-a aflat însă în lotul divizionarei secunde.

Fotbalistul care locuiește la Ploiești a marcat două goluri în victoria României cu Feroe, 3-0, în 2015. Succesul de atunci a consfințit calificarea echipei naționale la EURO 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu.