Sport

Cine este puștiul îmbrăcat de Bîrligea la intonarea imnului României, pe vremea câinoasă de la meciul cu San Marino

Daniel Bîrligea și-a scos bluza de trening și a pus-o pe umerii unui copil, pentru a-l feri de ploaia care a căzut necontenit la Ploiești
Catalin Oprea
20.11.2025 | 11:17
Cine este pustiul imbracat de Birligea la intonarea imnului Romaniei pe vremea cainoasa de la meciul cu San Marino
EXCLUSIV FANATIK
Birligea l-a îmbrăcat pe Patrick Budescu la imn FOTO instagram/constatinbudescu
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a dat tonul unui gest de campioni, la ultimul meci al României, din preliminariile CM 2026. Atacantul de la FCSB este unul dintre puținele câștiguri ale României la finalul campaniei de calificare la Mondialul de la anul.

Bîrligea l-a îmbrăcat pe fiul cel mare al lui Budescu la meciul România – San Marino

Mircea Lucescu l-a titularizat pe Birligea în ultimele meciuri ale naționalei, iar acesta a avut evoluții consistente. Fotbalistul de 25 de ani a dovedit nu doar că este un fotbalist foarte bun, ci și un om de mare caracter.

ADVERTISEMENT

La momentul intonării imnului României, la Ploiești ploua de rupea. În fața jucătorilor stăteau puștii care însoțesc fotbaliștii pe teren. O bucurie fantastică pentru fiecare copil care are șansa de a stata aproape de idoli.

Întrucât potopul din cer nu contenea, Bîrligea și-a scos bluza de trening și a așezat-o pe umerii puștiului din fața sa. Gestul său a fost urmat și de ceilalți coechipieri, care i-au ocrotit pe copiii aflați în ploaie.

ADVERTISEMENT
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Digi24.ro
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

Băiatul cel mic s-a aflat în fața lui Rațiu

Copilul din fața lui Bîrligea este obișnuit cu fotbalul. El este Patrick Nicholas Constantin Budescu, fiul cel mare al lui Constantin Budescu. Acesta a zâmbit fericit când a primit bluza lui Birligea.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă

Și celălalt băiat al lui Budi s-a aflat pe teren la meciul cu San Marino. Mathias Constantin Sasha (8 ani) s-a aflat în fața lui Andrei Rațiu, care i-a oferit și el bluza lui de trening pentru a-l feri de ploaie.

birligea copil budescu fiu imn romania ploaie san marino meci
Sasha Budescu a fost ocrotit de Andrei Rațiu FOTO instagram/constantinbudescu

 

ADVERTISEMENT

Costică Budescu (36 ani) are 14 selecții și 5 goluri la naționala României. El a fost invitatul FRF la deschiderea unui magazin oficial al echipei naționale în orașul Ploiești. Budescu a stat de vorbă cu fanii, a făcut poze și a dat autografe. Alături de Gicu Grozav, Paul Papp, Sergiu Hanca și Alexandru Mateiu, toți jucători la Petrolul cu selecții la națională.

„Magicianul” Budescu a calificat România la EURO 2016

Budescu, poreclit Magicianul, pentru execuțiile lui fabuloase, este încă jucător activ. El e legitimat la Tunari, unde a și marcat un gol în acest campionat. În ultimele două etape, el nu s-a aflat însă în lotul divizionarei secunde.

Fotbalistul care locuiește la Ploiești a marcat două goluri în victoria României cu Feroe, 3-0, în 2015. Succesul de atunci a consfințit calificarea echipei naționale la EURO 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu.

Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni:...
Fanatik
Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni: „Cad rău în fața voastră”
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie...
Fanatik
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale:...
Fanatik
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale: „Sper să atac un titlu important”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ladislau Bölöni îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan: 'Eu așa am auzit'
iamsport.ro
Ladislau Bölöni îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan: 'Eu așa am auzit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!