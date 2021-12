Cine este Radu Itu, unul dintre Faimoșii de la Survivor România 2022. Din ce face acesta bani

Survivor România va reveni în curând pe micile ecrane la Pro Tv. 24 de concurenți împărțiți în două echipe vor participa la competiția din Republica Dominicană.

Marți, au fost anunțate vedetele care vor face parte din echipa Faimoșilor. Printre acestea se numără și Radu Itu.

Acesta este un fost model și antrenor de fitness, care în prezent are o afacere de succes.

Radu Itu nu participă pentru prima dată la un show tv. A mai apărut la Ninja Warrior în anul 2018, dar și la Splash, vedete la apă anul acesta.

În trecut a fost un model de succes, dar și antrenor de fitness. apoi a decis să-și dezvolte propria afacere. Deține brandul The Wild Hatter. Radu Itu a decis ca dintr-o pasiune să-și facă un business. Ideea i-a venit după o excursie în Bali unde a intrat într-un magazin de pălării.

Primul pas a fost să meargă și să “învețe meserie” de la un pălărier bătrân. Apoi, a dezvoltat o afacere de succes.

“Aveam o pasiune pentru pălării și înainte. Mi-am spus că de ce să nu le fac eu dacă tot am învățat chestia asta. Povestea pasiunii mele, începe în felul următor. Am fost în Bali, am stat o perioadă de timp acolo. Eu am mers acolo să mă relaxez, să mă simt bine, să fac surf.

M-am tot plimbat, am explorat insula și am dat de un meșter acolo. Avea în jur de 75-80 de ani și s-a uitat la mine și mi-a zis: ‘Dacă tu crezi că îți place chestia asta, apucă-te să faci pălării. Du-te la tine în țară și apucă-te de acest business că o să reușești'”, spunea acesta într-un interviu în urmă cu ceva vreme.

Radu Itu a anunțat că a început deja să se pregătească A slăbit și mănâncă mult mai puțin.

“Am slăbit șapte, opt kilograme, mănânc o dată pe zi, să mă obișnuiesc cu foamea. Nu știu dacă am făcut bine, dar m-am pregătit de foame”, a declarat vedeta la Pro Tv.

