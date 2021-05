Radu Micu este primul concurent eliminat din sezonul nouă al cooking show-ului „Chefi la Cuțite”. Aflat în echipa lui Florin Dumitrescu, acesta a primit cele mai puține puncte din partea juraților, după ce preparatul său nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurentul a primit două cuțite din partea juraților la audiții, astfel că a reușit să treacă în etapa următoare. Și-a dovedit talentul și priceperea în bootcamp, fiind ales de Florin Dumitrescu.

În vârstă de 38 de ani, Radu Micu este prieten foarte bun și fost coleg de facultate cu Mihai Bendeac, cel care l-a încurajat să vină la show-ul de la Antena 1. Profesia lui de bază este actoria, însă este pasionat și de gătit, lucru care l-a ajutat să ajungă până aici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Radu Micu, primul concurent eliminat la Chefi la Cuțite în sezonul 9

Din păcate, drumul lui Radu Micu în cadrul show-ului de la Antena 1 s-a oprit mult prea devreme, el fiind primul concurent eliminat al sezonului nouă. Preparatul său a primit doar opt puncte, nefiind suficient de reușit încât să-l salveze și să meargă mai departe alături de echipa lui.

Actor de meserie, Radu a fost încurajat de Mihai Bendeac, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, să vină să-și încerce norocul la emisiunea prezentată acum de Irina Fodor, care a înlocuit-o pe Gina Pistol în acest sezon, începând cu ediția de aseară.

ADVERTISEMENT

Radu Micu este căsătorit de 14 ani și are doi copii minunați, de care este mândru. Tot de 14 ani are și un băiat, dar și o fetiță de trei ani. Fiind îndrăgostit de bucătărie, actorul a decis să vină la „Chefi la Cuțite” și să facă senzație, lucru care i-a reușit.

Preparatul cu care i-a cucerit pe jurați la audiții a fost un desert din anul 1841, rețetă publicată într-o carte de bucate semnată de Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi, pe care a numit-o „Trei scuze doi tocmagi împărățești căzuți în pădure”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am emoții tocmai pentru că nu sunt într-un rol. În pandemie, după ce s-au închis teatrele, am început să caut niște rețete un pic mai vechi, să văd ce gusturi existau înainte. Am aflat că în Moldova prima carte de bucate a fost scrisă de Mihail Kogălniceanu și de Costache Negruzzi și am zis că trebuie să o am.

Mă fascinează să știu ce au mâncat oamenii în trecut, mai ales că sunt cu totul și cu totul alte gusturi. Un ingredient care se găsea în absolut toate farfuriile din perioada respectivă era fumul. Mie îmi place bucătăria pentru că vorbește despre un popor mai bine decât ar putea să o facă orice diplomat”, a declarat actorul la audiții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Radu Micu, primele reacții după eliminare

În primul battle, Radu Micu a preparat ficăței cu sare afumată și usturoi copt, roșii deshidratate și busuioc asezonate cu legume trase la tigaie. Usturoiul era ingredientul de bază al acestei ediții.

„În capul meu a fost destul de simplu că am folosit sarea afumată. Îmi pare rău că nu am mers mai departe în concurs, dar asta este”, a declarat Radu Micu.

ADVERTISEMENT

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea de care am avut parte! După umila-mi părere am ajuns mai departe decât am crezut ca pot merge în acest concurs. Pentru mine zicala latină ‘Veni, vidi, vici’ este perfectă în această situație. Am întâlnit oameni minunați și mi-am făcut prieteni pe viață. Este cel mai mare câștig.

Pe mine sigur mă veți mai putea vedea pentru ca meseria mea e de asemenea natură. Rețete povestite este canalul de YouYube unde imi voi continua călătoria prin istoria bucătăriei arhaice românești. Să ne auzim cu bine! P.S. O să vedeți că mai apar! Mulțumesc Chef Florin Dumitrescu”, a postat fostul concurent pe rețelele sociale.