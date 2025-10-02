Cine este Rakow, prima adversară a Universității Craiova din Conference League. Oltenii dau piept cu o echipă care a băgat 10.000.000 de euro în transferuri

Universitatea Craiova va juca în premieră în grupele unei competiții europene. . Cine este, de fapt, istoricul club din Czestochowa, și la ce trebuie să se aștepte oltenii de la deplasarea din Polonia.

ADVERTISEMENT

Cine e Rakow, prima adversară a Universității Craiova din Conference League

. Meciul cu Rakow este programat joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Viitoarea adversară a oltenilor e un club cu ștate vechi. Fondat pe 15 martie 1921, sub denumirea de „Racovia”, clubul din cartierul Rakow al orașului Czestochowa, și-a întrerupt activitatea timp de șase ani și s-a reorganizat în 1927 sub numele RKS Rakow. Este club cu rădăcini muncitorești și ajutat de uzinele locale.

După mai multe sezoane în ligile regionale, Rakow și-a început ascensiunea la finalul Celui de-Al Doilea Război Mondial. În anii ’60, Rakow a ajuns în liga a doua, bifând și o finală de Cupa Poloniei în 1967, pierdută cu Wisla, dar și o semifinală în 1972, contra Legiei Varșovia.

ADVERTISEMENT

Actuala adversară a Universității Craiova a promovat pentru prima dată în prima ligă în 1994, dar nu a rezistat decât patru sezoane pe prima scenă fotbalistică din Polonia. Declinul a continuat, iar, la finalul anilor ’90, Rakow se regăsea în liga a 4-a. După mai bine de două decenii în obscuritate, în 2019, Rakow a revenit în Ekstraklasa. Clubul din Czestochowa a renăscut precum Pasărea Phoenix și a început să facă performanțe notabile.

În 2021, Rakow a luat Cupa Poloniei, primul trofeu din istorie, pe care a reușit să îl apere în stagiunea următoare, în paralel reușind să cucerească de două ori și Supercupa Poloniei. Rakow și-a atins apogeul în 2023, când, pentru prima dată, a pus mâna pe titlul de campioană.

ADVERTISEMENT

Marek Papszun, omul trofeu de la Rakow

Rakow are în palmares 5 trofee, iar toate se leagă de numele aceluiași antrenor: Marek Papszun (51 de ani). A ajuns în 2016 pe banca „Medalioanelor”, care încă se aflau în ligile inferioare din Polonia. Este însă omul care a luat echipa din liga a 3-a și a dus-o până pe prima scenă fotbalistică. Cu Papszun la timonă, Rakow a luat titlul, în 2023, Cupa și Supercupa Poloniei, în 2021 și 2022.

ADVERTISEMENT

În aprilie 2023, Papszun a plecat pentru o scurtă perioadă de la timona lui Rakow, dar a fost reinstalat pe banca tehnică în mai 2024. Se află acum în al doilea sezon din cel de-al doilea mandat, iar Rakow abordează grupa de Confernce League din postura de vicecampioană a Poloniei.

Abordarea tactică a tehnicianului polonez. La ce trebuie să fie atent Rădoi

Momentan, după 11 etape scurse din Ekstraklasa, Rakow nu sta foarte bine în clasament. Este doar pe locul 11, la opt lungimi de liderul Gornik Zabrze, care are însă un meci în plus disputat. În ceea ce privește sistemul de joc, Marek Papszun folosește cel mai des 3-4-2-1. Conform unui raport Wyscout, atacul lui Rakow are la bază o posesie şi o construcţie lentă, lărgirea terenului prin benzi şi multe centrări spre puternicul vârf norvegian Jonatan Brunes. „Omul orechestră” de la Rakow este însă playmakerul spaniol Ivi Lopez (31 de ani). Ibericul creează, finalizează și bate fazele fixe.

ADVERTISEMENT

Puncte tari : structură de joc bine definită, posesie solidă, periculoși la fazele fixe, inspirația lui Ivi Lopez și eficiența centrelor din benzi.

: structură de joc bine definită, posesie solidă, periculoși la fazele fixe, inspirația lui Ivi Lopez și eficiența centrelor din benzi. Puncte slabe: expuși pe contraatac și în spațiile dintre linia defensivă și mijloc, probleme la finalizare, doar 10 goluri în 9 runde, deși au un xG total de 13, ceea ce arată că înscriu mai puțin decât ar trebui conform datelor statistice. Din cele 10 reușite, 7 au venit din acțiuni de joc, unul din fază fixă și două din penalty.

În Europa, tehnicianul în vârstă de 51 de ani abordează puțin diferit partidele. Sistemul devine mai degrabă un 3-4-3, cu trei vârfuri, fotbaliști direcți și rapizi, precum Ameyaw, Pienko, Diaby-Fadiga. Rakow devine o echipă mai pragmatică, care cedează posesia și așteaptă să lovească pe contraatac.

5 goluri în 13 meciuri are Lamine Diaby-Fadiga (24 de ani), golgheterul lui Rakow din acest sezon

Primul „11” pe care l-ar putea alinia Rakow împotriva Universității Craiova

Trelowski – Svarnas, Racovișan, Arsenic – Tudor, Barath, Bulat, Adriano – Lopez, Pienko – Brunes

Date statistice

57,4% este media posesiei (2/18 în campionat)

12,9 este xG-ul cumulat în campionat (10/18)

4,6 media șuturilor pe poartă pe meci (9/18)

24 șanse mari în total (5/18)

391,9 pase precise pe meci (2/18)

21,7 pase lungi precise pe meci (9/18)

256 de atingeri în careul advers (4/18)

48 de cornere (8/18)

13,1 faulturi – media faulturilor pe meci (7/18)

Transferuri de aproximativ 10.000.000 de euro

În perioada de mercato din vară, patronul Michal Swierczewski a băgat mâna adânc în buzunar pentru transferuri. Boss-ul lui Rakow a investit pentru achiziții nu mai puțin de 9.370.000 de euro. Atacantul norvegian Jonatan Brunes, pe care Leuven a încasat 2.000.000 de euro, este cel mai scump transfer din istoria lui Rakow.

Pe lângă acesta, la gruparea de pe „zondacrypto Arena” au mai sosit Tomasz Pienko (Zaglebie, 1.750.000 de euro), Bogdan Mircetic (Radnicki, 1.500.000 de euro), Karol Struski (Aris Limassol, 1.000.000 de euro), Peter Barath (Ferencvaros, 1.000.000 de euro), Marko Bulat (Dinamo Zagreb, 800.000 de euro), Oskar Repka (Katowice, 700.000 de euro), Jesus Diaz (Stal Rzeszow, 500.000 de euro) și Lamine Diaby-Fadiga (Jagiellona, 120.000 de euro).