Cine este Raluca, soția lui Lukasz Szukala, noul oficial de la FCSB. A făcut furori în modelling și a cucerit micile ecrane! Galerie Foto

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Lukasz Szukala revine la FCSB, la mai bine de 11 ani de la despărțirea de roș-albaștri! Gigi Becali a anunțat că fostul fundaș polonez a fost cooptat în conducerea clubului, alături de Raul Rusescu. Szukala are o legătură specială cu România și în afara fotbalului. Este căsătorit cu Raluca Hogyes, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare sportive din țară! Cei doi s-au cunoscut în perioada în care polonezul evolua la FCSB și au împreună un băiețel.

Lukasz Szukala și Raul Rusescu, noii oficiali ai FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali continuă schimbările la FCSB, după plecarea lui Mihai Stoica din funcția de președinte al Consiliului de Administrație. , de această dată în funcții administrative. Cei doi au făcut parte din echipa care a câștigat două titluri consecutive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și a ajuns în grupele UEFA Champions League în 2013.

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Becali a explicat că Szukala își dorește postul de team manager, însă va avea și atribuții legate de identificarea unor noi jucători. Omul de afaceri a dezvăluit că fostul internațional polonez a absolvit cursuri FIFA și vorbește cinci limbi străine. Nici Rusescu nu este străin de pregătirea pentru o carieră în conducerea unui club, după ce a urmat cursuri de specialitate.

Povestea de dragoste dintre Lukasz Szukala și Raluca Hogyes! S-au cunoscut în România și au împreună un băiețel

Perioada petrecută la FCSB i-a schimbat lui Lukasz Szukala și viața personală. În 2014, fundașul polonez a cunoscut-o pe Raluca Hogyes, care prezenta la acea vreme știrile sportive de la Digi Sport. Cei doi au început o relație, iar prezentatoarea a povestit ulterior că apropierea s-a produs firesc, având în vedere că amândoi activau în lumea sportului. „Ne-am văzut și ne-am plăcut”, declara Raluca într-un interviu acordat publicației Libertatea, în ianuarie 2015.

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Relația a continuat și după plecarea fotbalistului din România, iar cei doi s-au căsătorit. Pe 12 decembrie 2019, familia lor s-a mărit odată cu nașterea lui Boris. Raluca a împărtășit vestea pe rețelele sociale, printr-un mesaj emoționant în care a dezvăluit că băiețelul a venit pe lume într-o altă zi decât cea programată. „Boris, te iubim dincolo de cuvinte”, a fost mesajul transmis atunci de fosta prezentatoare.

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Cine este Raluca Hogyes, soția lui Lukasz Szukala! De la podiumul de modă la pupitrul știrilor sportive

. Născută pe 31 decembrie 1987, aceasta și-a început cariera în modeling. A participat la prezentări de modă, ședințe foto și campanii publicitare, înainte de a face pasul spre televiziune. Absolventă de Relații Comerciale, Raluca a ajuns la Digi Sport în 2009, după ce a fost invitată să susțină o probă pentru postul de prezentatoare de știri sportive.

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A lucrat timp de aproximativ opt ani la Digi Sport, apoi a decis să se retragă din televiziune și să se concentreze asupra vieții personale. În mai 2026, după o pauză de opt ani, Raluca Hogyes a revenit pe micile ecrane, tot la Digi Sport. De această dată, a primit rolul de coprezentatoare a emisiunii „Liga Digi Sport”, alături de Dan Filoti. „Mă întorc mai puternică! Mai conștientă! Mai recunoscătoare!”, a transmis Raluca pe Instagram, înainte de prima apariție.