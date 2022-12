Cine este Raluca Todea, finalista de la Chefi la Cuțite 2022: ”Am lucrat într-un alt domeniu în trecut”

Raluca Todea se află printre finaliștii sezonului 10 Chefi la Cuțite. Concurenta se va lupta pentru trofeul competiției și marele premiu de 30.000 de euro.

Cine este Raluca Todea, finalista de la Chefi la Cuțite 2022. Meseria pe care a avut-o înainte de a fi bucătar

. Și liderul echipei sale, Florin Dumitrescu, este mândru că aceasta îl va reprezenta în etapa finală și speră ca ea să câștige.

În ultima ediție a sezonului 10, Raluca Todea va da lupta în bucătărie cu Florica Boboi și Adrian Stroe. Până să fie bucătar și participant la Chefi la Cuțite, Raluca Todea avea o altă viață.

Tânăra în vârstă de 42 de ani este originară din Deva și este mamă a unui copil. Înainte, lucra în vânzări, domeniu care îi fura din timpul pe care voia să-l petreacă cu fetița sa și pasiunii sale, gastronomia.

Într-o zi, a decis să se dedice mai mult pasiunii și în special fiicei sale. Astfel, a renunțat la vânzări și a hotărât să facă niște cursuri culinare. Ulterior, a plecat în Marea Britanie cu soțul.

”De mult am vrut să vin la Chefi la cuțite, dar mă gândeam că nu fac față concursului. N-am avut încredere în mine, am avut și un trac de camerele de filmat, motiv pentru care am tot amânat. (…) Am lucrat într-un alt domeniu în trecut: vânzări, acolo l-am cunoscut pe soțul meu și am făcut o echipă foarte bună. Am renunțat la vânzări pentru copilul meu. (…)

Bucătăria este pasiunea mea de mult ascunsă, regăsită ulterior. Ca să pot să fac această schimbare în cariera mea am fost nevoită să fac niște cursuri culinare în România. (…) Am decis să plec în Londra acum 4 ani, după ce am terminat cursurile”, spunea Raluca Todea

Raluca a lucrat gratis în Londra

În Londra, Raluca a făcut și muncă gratis de dragul de a evolua, la două stele Michelin. Își amintește de fiecare dată de tot efortul pe care-l depunea.

În cele din urmă, a revenit în țară, unde și-a urmat pasiunea. Și-a deschis o afacere cu burgeri în Deva, unde de una singură făcea și câte 40 de burgeri zilnic.

”Apoi, am lucrat gratis câteva luni de zile la 2 stele Michelin. Începeam munca în fiecare zi la 7 dimineața și terminam la 1 noaptea, programul era istovitor. Curățam tone de ceapă, tăiam cu forfecuța alge, spălam. În acest restaurant am rezistat 5 luni, nu am mai putut pentru că era un program extrem de greu. Aveam o zi liberă pe săptămână. (…) Acum mi-am deschis o mică afacere cu burgeri în Deva, am ajuns să fac 40 de burgeri pe zi”, a mai spus Raluca Todea la începutul competiției.

Finala Chefi la Cuțite va avea loc de Ziua Națională, pe 1 decembrie, la ora 20:30, pe Antena 1.